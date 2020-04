Ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Großdietmanns kollidierte mit seinem Seat am 20. April mit dem Pkw einer 64-Jährigen aus Mistelbach im Weinviertel.

Der 57-Jährige fuhr gegen 11 Uhr auf der B 41 von Altweitra kommend in Richtung Gmünd und wollte nach links Richtung Eichberg abbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte die 64-Jährige ihren Renault Clio von Gmünd in Richtung Altweitra. Der Mann übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden Pkw, es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Weinviertlerin wurde dabei in den Straßengraben geschleudert, beide Autos wurden laut Polizei schwerst beschädigt. Die Lenker wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Gmünd eingeliefert.

Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr Eichberg, die aufgrund der Covid-19-Verordnungen mit zwei Fahrzeugen und Mindestbesatzung ausgerückt war, geborgen. Die Einsatzkräfte trugen Schutzmasken und achteten so weit wie möglich auf den vorgeschriebenen Mindestabstand.