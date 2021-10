Gmünder Avia-Tankstelle geht mit Serviceroboter "Pipelino" neue Wege

Ist die Zukunft endlich eingetroffen? Wer das Restaurant der Avia besucht, wird seit einigen Wochen nicht mehr von einem Menschen begrüßt, sondern von einem Roboter. Der etwas über einen Meter große „Pipelino“ übernimmt hier seit neuestem die Kundenkommunikation und assistiert bei Bestellungen.

„Pipelino“ ist 29 Kilogramm schwer, kann sprechen, hören, gestikulieren und sogar tanzen. Damit wurde er natürlich sofort zu einer ganz besonderen Attraktion in Gmünd. Der soziale Roboter gehört der Generation „Pepper“ an und wurde vom französischen Unternehmen Aldebaran Robotics SAS und japanischen Konzern SoftBank Mobile Corp. entwickelt.

Waldviertlerisch muss der Roboter erst lernen

„Seit Anfang September ist Pipelino Teil unseres Teams und praktisch noch ein Lehrling. Seine Fähigkeiten werden in Kooperation mit der IT-HTL Krems ständig weiterentwickelt“ erzählt Avia-Geschäftsführer Andreas Weber. So müsse man ihm noch Waldviertlerisch beibringen. „Momentan kann er nur hochdeutsch“, scherzt Weber. Der Name „Pipelino“ wurde von Kunden gewählt, nachdem man in den sozialen Medien eine Befragung startete.

Auf die Frage, warum man so einen Roboter brauche, meint Weber, dass Veränderungen ständig passieren und man als Unternehmen immer weiter lernen müsse. „Vielleicht setzt sich der Roboter nicht durch, doch gerade Corona hat uns gezeigt, dass wir neue Wege und Innovationen suchen müssen“, betont Weber.

Mit der großen Schließungswelle im Lockdown habe man bereits viele neue Lösungen im Bereich der Digitalisierung gesucht. Reservierungen wurden auch online möglich gemacht, ebenso der Check-In ins Avia-Motel. Mit dem neuen Roboter macht das Unternehmen in dieser Hinsicht jetzt einen ungewöhnlichen, aber spannenden Schritt.

Erfahrungen sammeln und in die Zukunft blicken

Ein wichtiger Punkt für den Geschäftsführer der Gmünder Avia ist dabei, dass „Pipelino“ nicht dazu da ist, Personal einzusparen. „Im Gegenteil, er soll Arbeitsplätze absichern indem wir einerseits neue Kunden bekommen wollen und andererseits durch Pipelino neue Erfahrung und einen Blick in die Zukunft machen können“, schildert Weber.

Die Digitalisierungsförderung „digi4Wirtschaft“ unterstütze bei der Anschaffung des humanoiden Roboters. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger zeigte sich bei seinem Besuch bei der Avia ebenfalls beeindruckt: „Hinter seinem kindlichen Aussehen verbirgt sich bei Pipelino jede Menge Technologie. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, welche Innovationskraft in unseren Unternehmen steckt und wie sie die Chancen der Digitalisierung nutzen.“ Die Digitalisierung sei enorm wichtig, damit die heimischen Unternehmen gestärkt aus der Krise kommen.

Viel Lob gab es auch von Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Pipelino zeigt, wie kreative und innovative Ideen dazu beitragen, den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Die Avia ist hier ein Vorzeigebetrieb.“