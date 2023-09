Gelungene Premiere 94 Zankerl wurden am Unserfrauer Tennisplatz ausgespielt

Die Mitglieder des Tennisvereines Unserfrau konnten beim ersten Zankerlturnier auch viele Kinder begrüßen. Foto: Karin Pollak

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as erste Zankerlturnier des Tennisvereines Unserfrau war ein voller Erfolg. Das Geselchte war heißbegehrt und viele „kämpften“ am Tennisplatz und am Schnapsertisch darum.