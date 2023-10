Bühne Weitra: Ensemble überzeugt bei „Die Schöne und das Biest“

Schon bei der Begrüßung der vielen Gäste zeigte sich Bühne-Weitra-Obmann Egon Haumer zuversichtlich: „Ich habe ein sehr freudiges Glücksgefühl.“ Dieses Gefühl hat nicht getäuscht. Regisseurin Gabriela Peterka stellte das französische Märchen „Die Schöne und das Biest“, das 1740 veröffentlicht worden ist und von dem es sogar eine Oper gibt, ziemlich auf den Kopf. „So wie bei uns hat man das Märchen noch nie gesehen. Wir haben Rollen hineingepackt, damit alle, die mitwirken wollten, das auch können.“

Geworden ist es eine spannende, schwungvolle und unterhaltende Aufführung, bei der alle Akteure auf der Bühne Höchstleistungen bringen. Spannungsgeladen geht es auf den verschiedenen Schauplätzen zu. Die Umbauarbeiten sind im Nu erledigt und stören nicht, im Gegenteil. Die Kinder und Erwachsenen im Theater warten gerne, wie sich die Geschichte um „Die Schöne und das Biest“ weiterentwickelt.

Magdalena Machowetz überzeugt als Belle: Ihre Ängste, Zweifel, Sorgen und auch die beginnende Liebe zum „Biest“, von Franz Fugger gekonnt in Szene gesetzt, ziehen das Publikum in ihren Bann. Die Lacher auf seiner Seite hat Wendelin Badstöber, der als Zeremonienmeister, als Leuchter und als Philipp gleich drei Rollen übernimmt. Die Produktion ist ein Märchen für die ganze Familie mit viel Power und Spannung, Happy End inbegriffen.

Weitere Aufführungen stehen am 20., 21. und 22. Oktober im Weitraer Schlosstheater an. Beginn ist freitags und samstags um 18 Uhr, sonntags um 15 Uhr. Karten gibt es unter www.eventjet.at, unter 0664/99828297 oder an der Kassa. Es gibt einen Taxidienst vom Meierhof zum Schloss.

Regie, Bühnenbild, Kostüme: Gabriela Peterka

Bühnentechnik: TTS-Eventtechnik

Schauspieler: Anne-Katrin Appel, Attila und Wendelin Badstöber, Emily Bruckner, Franz und Ingrid Fugger, Annamaria Hofmann, Regina Kepplinger, Miriam Klein, Jakob Klopf, Valerie Knittler Vandenberg, Nadja Lehner, Magdalena Machowetz, Elisabeth und Karin Peham, Antonin Procházka, Anna Procházkova, Armin Rosenberg, Johannes Schuster, Antonia Tauchmann, Valentina Thaler.