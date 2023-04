Trachtenkapelle Moorbad Harbach spielte beim Osterkonzert auf

Unter den Gästen war nicht nur Hausherrin Karin Weissenböck, sondern auch Bürgermeisterin Margit Göll und Pfarrer Rudolf Pinger sowie weitere Vertreter einiger Institutionen.

Den Auftakt zum diesjährigen Osterkonzert machte das Blech-Ensemble mit einer Fanfare von Scott Richards. Danach spielte das gesamte Orchester ein Stück, bei dem Zug förmlich durch den Saal in Richtung Horizont fuhr - „Take the Train to the Horizon“. Das Solostück „Einsamer Hirte“ von James Last, gespielt von Marlene Hellinger auf der Querflöte, begeisterte die Besucher.

Die musikalische Leitung hatte Kapellmeister Reinhard Bauer inne und durch das Programm führten Obmann Florian Leitner und Jakob Bauer. Sie fanden zwischen den Stücken Worte zum Schmunzeln und ernteten dafür auch immer wieder jede Menge Applaus. Vor dem Märchenwalzer hob Florian Leitner von sieben Musikern deren Eigenheiten hervor und bezeichnete sie als die „Sieben Zwerge“. Jeder der Genannten bekam eine Pappmütze aufgesetzt.

