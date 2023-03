„Patria“-Erbe in Heidenreichstein: Böses Erwachen in alter Färberei

Für einige Aufregung sorgt derzeit eine Straßensperre in Heidenreichstein: Im Ortsteil Edelmühle musste die Otto-Franke-Gasse wegen Gefahr in Verzug in der früheren Färberei „abgeriegelt“ werden. Die Gasse ist daher derzeit für Fahrzeuge unpassierbar.

Den Anlass dazu liefert das brüchige Gebäude, das einst als Mühle gebaut wurde, und in dem später viele Jahre lang die Färberei des früheren Textilriesen Patria untergebracht war. Die Strickwarenfabrik war einst die größte Arbeitgeberin der Region, Heidenreichstein hatte noch in den 1970er Jahren mehr als 2.000 Beschäftigte in der Textilindustrie. 1979 musste die Patria schließen, der Stadt kamen einige hundert Arbeitsplätze abhanden – und damit durch Abwanderung auch sehr viele Einwohner.

Die Patria-Färberei, einst Teil des Paradebetriebes in der Stadt Heidenreichstein – heute eine Ruine. Foto: Franz Dangl

Amtsleiter: „Von Sanierung bis Abriss ist alles möglich“

Die Besitzer dieses Areals wechselten in den Jahren nach der Schließung einige Male, Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen blieben aber aus. Zuletzt mehrten sich Gerüchte, dass hier Wohnungen entstehen sollen, sie fanden aber keine Bestätigung. Das gesamte Areal schlummerte weiterhin im „Dornröschen-Schlaf“, ehe nun das böse Erwachen kam. Große Risse in tragenden Mauern wurden sichtbar und lassen in der Stadtführung alle Alarmglocken schrillen. Zudem zeigen sich beim großen Fabriksschlot schon Auflösungserscheinungen, wobei ein Eisenteil mit großem Getöse bereits aus luftiger Höhe kommend, am Boden aufschlug.

Mauern beginnen abzubröckeln. Foto: Franz Dangl

„Wir haben aus Sicherheitsgründen das gefährdete Straßenstück abgesperrt und warten auf einen Termin des Sachverständigen, der die Schäden besichtigen und eine Expertise für weitere Schritte erstellen soll“, erklärt Stadtamtsdirektor Bernhard Klug auf NÖN-Nachfrage. In weiterer Folge wird der Eigentümer verständigt, welche Maßnahmen er ergreifen muss. „Hier sind alle Optionen – von der Sanierung bis hin zum Abriss – möglich. Sollte innerhalb der gesetzten Frist seitens des Eigentümers nichts unternommen werden, so wird das Gutachten samt Beschreibung an die zuständige Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.“

Für die Anrainer bedeutet das doch eine Einschränkung, denn bis zur endgültigen Klärung dieses Falles bleibt die Straße vor Ort gesperrt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.