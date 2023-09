Kündigung vor der Kündigung: Nahversorger Richter hört auf

Das neue Dorfzentrum in St. Martin, dessen Baustart noch für heuer angekündigt wurde, beinhaltet auch ein neues Nahversorger-Geschäft samt Café, die NÖN berichtete. Damit ist das Ende des Geschäftes von Edwin Richter am Dorfplatz besiegelt. 18 Jahre lang sorgte der Bad Großpertholzer für die Nahversorgung.

„Wir hätten vermutlich im kommenden Frühjahr mit dem Geschäft in St. Martin aufhören müssen. Darauf wollte ich nicht warten, deshalb habe ich selbst einen Schlussstrich gesetzt“, erklärt Edwin Richter. Seit 2006 führt er das kleine Nah & Frisch-Geschäft am Marktplatz – mit einer Vereinbarung mit der Firma Kastner, die von der Gemeinde die Räumlichkeiten gepachtet hat. Das Ende des Ladens ist bei Edwin Richter mit Wehmut und auch Ärger verbunden. „Dass es einmal ein neues Geschäft in St. Martin geben wird, wussten wir schon lange, dass dieses aber nicht wir betreiben werden, nicht. Davon haben wir erst aus der NÖN erfahren, von der Gemeinde selbst hat uns niemand informiert“, sagt Richter, und: „Notnagel wollen wir nicht spielen, deshalb kündigte ich den Mietvertrag mit der Firma Kastner. Dieser läuft noch bis Ende Jänner.“

Wann genau Edwin Richter seine St. Martiner Filiale endgültig schließen wird, ist noch offen. „Das hängt von der personellen Situation ab. Ich will zwei Mitarbeiterinnen aus St. Martin in Bad Großpertholz übernehmen. Das muss aber noch fixiert werden. Die dritte Mitarbeiterin will sich einen neuen Job suchen. Erst wenn das geklärt ist, sperre ich in St. Martin zu.“ Seine Postpartnerschaft endet jedenfalls mit Ende Oktober.

Für Edwin Richter ist diese Situation alles andere als optimal, aber: „Man muss nach vorne schauen und das tun wir auch.“ Erst vor kurzem wurden fünf E-Fahrzeuge für die Auslieferung von Brot und Gebäck angeschafft, der Strom kommt von einer Photovoltaikanlage, die am Dach eines großen neuen Carports neben der Bäckerei installiert wurde. „Mit dieser Investition von rund 200.000 Euro sind wir in Bad Großpertholz rechnerisch energieautark. Wir backen ja auch während der Nacht und da gibt es keinen Sonnenstrom“, erklärt Richter.

Gemeinde führt Geschäft selbst weiter

Bis das neue Dorfzentrum mit dem neuen Geschäft errichtet ist, wird es auch weiterhin einen Nahversorger in St. Martin geben. „Wir als Gemeinde betreiben den Nahversorger ab November weiter“, sagt Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP). Das sei bei der Gemeinderatssitzung Ende August einstimmig beschlossen worden. Wie viel Personal dafür benötigt werde, sei noch offen. „Wir haben berechnet, dass dafür 60 Personalstunden erforderlich sind.“

Den Vorwurf, Edwin Richter nicht von den Plänen über das neue Geschäft informiert zu haben, lässt Höbarth nicht gelten: „Wir saßen vor zwei Jahren mit Edwin Richter und der Firma Kastner zusammen, um über die Zukunft zu sprechen. Edwin Richter wollte nur acht Sitzplätze im neuen Cafe, wir gehen aber von 30 Sitzplätzen mit der Option zur Erweiterung aus. Trotzdem haben wir versucht, mit ihm eine Lösung zu finden. Näheres wollten wir im kommenden Frühjahr besprechen, aber dann kam plötzlich seine Kündigung.“

Die Gemeinde St. Martin wird also Richters Nahversorger betreiben und dann auch das Geschäft, die Gastronomie und die geplante Boulderhalle im neuen Dorfzentrum führen. „Das werden gemeindeeigene Gewerbebetriebe“, erklärt Höbarth, das wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.