Die allmähliche Rückkehr in einen Alltag nach coronabedingter Reduktion auf das Allerwichtigste ist in der Bezirkshauptstadt Gmünd von einer Menge an Fragezeichen begleitet. Das größte davon betrifft freilich die finanzielle Neuordnung.

„Alles andere wäre fahrlässig“

„Wie die Krise die Stadtgemeinde letztlich treffen wird, das ist gar noch nicht abschätzbar. Wir fürchten aber große neue Belastungen durch rückläufige Erträge und steigende Ausgaben“, will sich VP-Klubchef Martin Preis keinen Illusionen hingeben. Alle nennenswerten neuen Projekte – selbst solche, die bereits vergeben wurden – liegen somit zumindest bis zu einer Neubewertung der Situation auf Eis, „alles andere wäre einfach fahrlässig“. Einige geplante Straßenbau-Projekte würden, so Preis, wohl oder übel auf 2021 verschoben werden müssen.

Gemeinderats-Sitzung im Palmenhaus?

Darlehens-Aufnahmen, die für die abgesagte März-Sitzung des Gemeinderates geplant gewesen waren, wurden per Notverordnung durch VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer beschlossen – zwecks Ausfinanzierung begonnener Projekte und Gewährleistung der Liquidität, wie Preis sagt, und mit Info an alle Gemeinderats-Mandatare. In dessen nächster Sitzung soll der Schritt noch einmal thematisiert werden. Wann diese stattfinden kann, das steht in den Sternen. Preis rechnet wegen der Covid-19-Maßnahmen nicht vor Ende Mai damit, selbst da könnte zwecks Wahrung der Distanz etwa ins Palmenhaus ausgewichen werden müssen.

Abstimmen aus der Ferne

Bis dahin ist geplant, nicht aufschiebbare Themen mittels schriftlicher „Umlauf-Beschlüsse“ in Stadt- und Gemeinderat zur Abstimmung zu bringen. Der Landtag schuf wegen Corona die rechtliche Basis dafür, die Herausforderung dabei: Debatten über anstehende Punkte sind in diesem Verfahren nicht vorgesehen. Die konkrete Vorgangsweise soll aber noch mit allen Fraktionen abgestimmt werden, verspricht VP-Klubchef Preis. Behandelt werden sollen neben Entsendungen in Gremien – die in der ersten Sitzung nach Konstituierung des neuen Gemeinderates angestanden wären – auch Anträge zum Fortbau des Healthacross-Gesundheitszentrums Gmünd in der Bley leben sein. Dessen Finanzierung ist ja wie berichtet durch Gelder von EU und Land NÖ zur Gänze gesichert.

Eingeschränkter Modus am Stadtamt

Das Stadtamt befindet sich vorläufig noch im eingeschränkten Modus mit reduzierten Zeiten, in denen ein Journaldienst per Telefon oder Mail erreichbar ist. Eine Rückkehr zum persönlichen Parteienverkehr am Amt ist erst ab Mitte Mai realistisch.

Den Beschäftigten zollt der für Infrastruktur und Personal zuständige Stadtrat Preis nach fordernden Wochen Anerkennung: „Sie stehen zusammen, arbeiten gut miteinander, ziehen ohne Murren mit.“