„Habe alles für Heimatort getan“: Helga Glaser übergibt an Nachfolger

Im Gemeinderat stehen personelle Änderungen an: Die langjährige Gemeinderätin und Ortsvorsteherin von Höhenberg, Helga Glaser, legt ihre Funktionen aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ihr folgt der Höhenberger Gerhard Breinhölder.

Helga Glaser war seit 2010 als Gemeinderätin der ÖVP und als Ortsvorsteherin in ihrem Heimatort Höhenberg tätig: „Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber ich muss aus Gesundheitsgründen kürzer treten. Die Schmerzen im vergangenen Jahr zwangen mich zu dieser Entscheidung.“

Mit Herzblut

Die bald 50-Jährige hat sich für Höhenberg stark gemacht: „In den vergangenen zwölf Jahren ist viel geschehen, es ist ein schöner Ort geworden.“ Es gibt einige abgeschlossene Projekte: der Kanalbau, der Feuerwehrhausbau, die Verlegung der bisherigen Serpentinen-Straße in Richtung Reinpolz, der Glasfaserausbau, die Friedhofsanierung. Dazu kommen noch die von Helga Glaser organisierten Adventkonzerte samt Adventmärkten. Glaser kümmerte sich um die öffentlichen Grünanlagen, den Kinderspielplatz und vor allem um die Dorfgemeinschaft. „Ich habe alles für meinen Heimatort getan und das mit vollem Einsatz und Herzblut“, sagt Glaser, die seit Jahren mit massiven Rückenproblemen zu kämpfen hat.

Gerhard Breinhölder folgt ihr als Gemeinderat und als Ortsvorsteher nach. Der 30-Jährige ist seit Jahren als Floriani, Organist, im Pfarrgemeinderat und im Kirchenchor aktiv. Der gelernte Gärtner und Florist, der in der Gärtnerei Oppel in Weitra arbeitet, übernahm vor Jahren die Gestaltung und Pflege der Blumeninseln, sorgt für den Blumenschmuck in der Kirche und unterstützt seinen Vater Erich als Totengräber.

Angelobung noch im Jänner

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin errichtet Breinhölder gerade ein Haus in Höhenberg. „Natürlich sind die neuen Aufgaben eine Herausforderung. Aber Helga Glaser hat alle Großprojekte gemanagt und so sind alle großen Brocken erledigt“, schaut Breinhölder optimistisch in die Zukunft: „Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben.“

Helga Glaser wird bei der Landtagswahl am 29. Jänner noch als Sprengelleiterin fungieren. Ihr Nachfolger Breinhölder soll noch im Jänner als Gemeinderat angelobt werden.

Daniela Tischler neue Ortsparteiobfrau

Helga Glaser ist auch ÖVP-Ortsparteiobfrau, ihr folgt nun Daniela Tischler. Die 40-Jährige engagiert sich seit Jahren in der Pfarre Höhenberg. Bürgermeister Erhart Weißenböck zum Rücktritt von Helga Glaser: „Diesen Schritt bedauere ich sehr, denn sie hat in Höhenberg aktiv und engagiert gearbeitet und war bei vielen Projekten die treibende Kraft.“

Ihr Nachfolger werde ebenfalls Spuren hinterlassen, davon ist Weißenböck überzeugt. Er freue sich, dass mit Daniela Tischler auch in der Ortspartei eine neue Generation wirkt.

