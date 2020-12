Die Kanalgebühren werden etwas erhöht. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner Sitzung am 14. Dezember.

„Wir müssen die Kläranlage im kommenden Jahr generalsanieren und rechnen damit mit Kosten von rund 150.000 Euro. Daher wird der Einheitssatz für den Schmutzwasserkanal von 2,47 auf 2,57 Euro erhöht. Einem Haushalt werden dadurch 20 bis 30 Euro an Mehrkosten entstehen“, erklärt VP-Bürgermeister Christian Grümeyer dazu. Der Auftrag für diese Generalsanierung der Kläranlage ging an die Firma Bruns Umwelttechnik aus Deutschland, die vor rund 30 Jahren diese Kläranlage errichtet hat.

Dieses Projekt wurde auch im Voranschlag 2021 berücksichtigt, den der Gemeinderat ebenfalls abgesegnet hat. Darin enthalten ist auch der zweite Teil der Generalssanierung der Sportplatzgasse, bei der heuer der erste Teil saniert worden ist. Den Auftrag über rund 145.000 Euro erhielt die Firma Leyrer + Graf. Es werden auch ein paar Güterwege saniert und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen fortgesetzt. „Heuer haben wir 140 Leuchten umgestellt, im kommenden Jahr sollen 150 Leuchtkörper gewechselt werden“, betont der Bürgermeister. Dafür wurden 152.000 Euro veranschlagt.

Bei der Änderung des digitalen, örtlichen Raumordnungsplanes konnte neues Bauland in Nondorf gewidmet und einige kleinere Um- und Entwidmungen durchgeführt werden.

Die Inseratengebühren für die Hoheneicher Gemeindezeitung wurden an jene der umliegenden Gemeinden, wie Großdietmanns und Brand-Nagelberg, angepasst. Ein einseitiges Inserat kostete bisher 120 Euro, jetzt 160 Euro.

Außerdem kaufte die Gemeinde das Inventar der Jausenstation beim Mitterteich um 1.200 Euro an. Brigitte Benesch hatte diese Hütte die vergangenen fünf Jahre gepachtet und einiges investiert. Jetzt tritt sie ihren Ruhestand an. „Wir suchen für die Jausenstation einen neuen Pächter und damit es für den Nachfolger von Brigitte Benesch einfacher ist, die beliebte Hütte zu übernehmen, haben wir das Inventar angekauft“, so der Bürgermeister. Alles einstimmig.