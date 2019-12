Einige Spitzen in Richtung der Stadtregierung feuerte Thomas Miksch zum frühen Wahlkampf-Auftakt der SPÖ Gmünd in der Taverna Perikles ab: Die Sanierung wichtiger Straßenzüge wie Weitraer Straße und Conrathstraße tat der Stadtrat, der das Bürgermeisteramt nach fünf Jahren zu den Sozialdemokraten zurückholen will, als „PR-Aktion“ ab. „Schneepflugfahrer versichern mir, dass die dünne Asphaltdecke den ersten Winter nicht überleben wird“, sagte Miksch vor vielen der 57 Kandidaten: „Wir sind auch für die Sanierung der Straßen und Gehwege, aber richtig!“

Vorwurf: „Misswirtschaft“. Heftige Kritik kam zudem wieder an der Schuldenpolitik der VP/AfG / FP-Stadtregierung, Miksch wirft ihr „Misswirtschaft“ vor. Die Koalition habe in wenigen Jahren eine Neuverschuldung von neun Millionen Euro „aufgerissen. Damit beträgt die Gesamtverschuldung mittlerweile 30 Millionen Euro. Wären wir eine rote Gemeinde, wären wir längst eine Sanierungsgemeinde!“ Gmünder müssten dafür künftig mit höheren Gebühren, Mieten und Tarifen rechnen.

VP-Preis: Vergaben mit SP-Stimmen. Aus der Koalition kamen auf Nachfrage gleich vier Reaktionen. „Wir haben mit der gemeinsamen Arbeit für Gmünd viel weitergebracht – der neue Stil ist ein großer Erfolg, dem wir treu bleiben wollen“, verweist ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer für Stellungnahmen an die zuständigen Stadträte.

In Sachen Fahrbahnsanierung hält etwa Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) fest, dass die Vergabe der Sanierung „auf diese Art und Weise“ im Gemeinderat inklusive der Stimmen der SPÖ einstimmig gefallen ist. Die Abfräsung beschädigter Asphaltschichten und Auftragung günstiger Dünnschichtdecken praktiziere das Land NÖ seit Jahren, würde Sicherheit für zehn Jahre geben. Wo es mit Abfräsen nicht getan ist, führe an Generalsanierungen sowieso kein Weg vorbei.

Budget „minimalst belastet“. Zur Neuverschuldung betont Finanz- Stadtrat Hubert Hauer (AfG), diese belaste das Budget zu größten Teilen „minimalst. Die nackten Zahlen müssen differenziert werden.“ Der Gemeindehaus-Neubau in der Weitraer Straße und Generalsanierungen von Gemeindebauten in Hans-Lenz-Straße sowie Bahnhofstraße 25 (für 2020 geplant) um gesamt 5,3 Millionen Euro würden ganz durch Förderungen und Mieteinnahmen refinanziert. Die 2 Mio. Euro für das Healthacross-Gesundheitszentrum würden zur Gänze erstattet, „im Budget müssen aber alle diese Positionen in voller Höhe ausgewiesen sein.“ Selbiges gelte für die für 2020 geplante „Straßenbau-Million“ (Förderung von mehr als der Hälfte erwartet) und für eine Hochwasserschutz-Million (zu 80 Prozent gefördert).

FP-Zeilinger: Mieter stimmten zu. Jeder einzelne Mieter von sanierten Gemeindebauten sei im Vorfeld über finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen wie Aufzugsbau, thermische Sanierung oder Fernwärme-Anschluss informiert worden, betont Liegenschafts-Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ): „Alle haben zugestimmt. Laufende Mietverträge für nicht sanierte Wohnhäuser unterliegen nur normalen Indexanpassungen – es gibt keine Grundlage für Verteuerungen.“ Auch Zeilinger betont, dass ein Großteil der Investitionen mit SP-Zustimmung beschlossen worden ist, „teils, wie beim Flüchtlings-Park, hat die SPÖ gar die Maximalversion gefordert“.

SP fordert Pensionisten- bzw. Pflegeheim. Das von Miksch präsentierte Wahlkampf-Programm fokussiert ansonsten auf Umwelt/ Klimaschutz, Strandbad, Verbesserung der Schwerverkehr-Situation und sozialen Wohnbau. Vor allem für Senioren fordert Miksch bessere Wohnbedingungen und die Einrichtung eines Pensionisten- bzw. Pflegeheimes: „Es ist nicht einzusehen, dass es rund um Gmünd überall solche Einrichtungen gibt, nur in der Bezirkshauptstadt nicht.“

Gmünds SP-Wahlkampf-Leiter Jürgen Binder stellte die Strategie für die nächsten Wochen vor – und kündigte noch die eine oder andere Überraschung an. Die SPÖ ist im Rathaus die stärkste Fraktion, den Bürgermeister stellt aber seit 2015 wegen des Zusammenschlusses aller anderen Parteien die ÖVP.

Mandats-Verteilung in Gmünd: SPÖ 14, ÖVP 13, AfG 1, FPÖ 1.