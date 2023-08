Gemeinsames Gedenken 68. Heimattreffen am Mandelstein

Das Heimattreffen am Mandelstein fand am 27. August statt. Foto: Gemeinde Moorbad Harbach

B ereits zum 68. Mal fand am 27. August das Heimattreffen am Mandelstein statt. Die Zeremonie umfasste eine gemeinsame Gedenkmesse sowie Kranzniederlegung am Gipfelkreuz beim Mandelstein.

Unter den Anwesenden befanden sich unter anderen Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christoph Prinz, Bürgermeisterin und Bundesrats-Vizepräsidentin Margit Göll aus der Gemeinde Moorbad Harbach sowie Bürgermeister Otmar Kowar aus der Gemeinde Unserfrau-Altweitra. Die Veranstaltung bot Raum für Besinnung, Trost und den Austausch von Erinnerungen, während die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft sich wie ein unsichtbares Band durch die Herzen der Anwesenden zog.