Feuerwehrmatura: Neun Waldensteiner habens schon geschafft

Werbung

Zu einem besonderen Treffen kam es im Feuerwehrhaus in Waldenstein: Alle neun Mitglieder der Wehr, die bisher das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold schafften, trafen erstmals aufeinander. Vor gut 31 Jahren hat sich Johann Litschauer als erstes Mitglied der Feuerwehr Waldenstein dieser Aufgabe mit Erfolg gestellt. Es folgten Robert Litschauer (1992), Günter Kainz (1998), Franz Mürwald (2001), Siegfried Wurz (2002), Christian Haumer (2008), Benjamin Hörndl (2013) Manuel Wurz (2018). Mit Lisa Wally, die im Vorjahr die „Feuerwehrmatura“ erolfgreich ablegt hat, ist erstmals auch eine Frau in diesem „Nonett“ vertreten.

Jetzt gab es ein Treffen mit allen neun „Feuerwehrmaturanten“, dabei wurde natürlich über die damals wie heute noch fordernden Disziplinen gesprochen. Bei allen stand ein Ziel im Vordergrund: Wissen anzulernen, damit man im Einsatzgeschehen mögliche Herausforderungen besser bewältigen könne.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold gilt es nämlich, Fachwissen und Geschick aus verschiedenen Themengebieten unter Beweis zu stellen, dabei wird auf Umsetzbarkeit des Erlernten in der Praxis und Einsatznähe Wert gelegt. Selbst die monatelange Vorbereitung in den Bezirken ist kein Garant dafür, dass das Bewerbsziel erreicht wird. „Die Anforderungen sind hoch, denn nicht umsonst wird das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold auch als ‚Feuerwehrmatura‘ bezeichnet“, waren sich die neun „goldenen“ Feuerwehrmitglieder aus Waldenstein einig.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.