Zwei Jahre, nachdem via NÖN erste Details über einen millionenschweren Zubau beim Weitraer Kunststoff-Spezialisten Asma an die Öffentlichkeit gelangten, und 14 Monate nach dem tatsächlichen Baustart biegt das Projekt in die Zielgerade. In Richtung der ebenfalls in neuen Glanz gehüllten B41-Ortsdurchfahrt erstrahlt hinter der zur Billa-Kreuzung versetzten Zufahrt bereits ein stattlicher, repräsentativer Zubau.

Zwei Gegner im Showdown: Das Coronavirus – und das nasskalte Wetter

Ziel ist die Fertigstellung noch vor Jahresende. Würze brachte in die finale Phase das zweite Aufflackern der Coronavirus-Pandemie: Gerade jetzt, wo auf der Baustelle laufend die Räder verschiedener Professionen ineinandergreifen müssen, wird die Planbarkeit durch Ausfälle wegen CoV-Infektionen oder Quarantäne quer durch die involvierten Gewerke schwerer, sagen Geschäftsführer Thomas Brandeis und Einkaufs-Leiter Gerhard Steininger.

Auch das Wetter spielt keine unwesentliche Rolle: Asphaltierungsarbeiten und die Gestaltung der Außenfläche stehen noch an, die Wege für Zu- und Ablieferung müssen versiegelt werden. Gelingt das nicht vor dem Winter, droht die Verschiebung ins Frühjahr. Abgesehen davon ist die Heizung noch nicht in Betrieb, und wenn die Produktion bei 80 bis 100 Grad Celsius eines nicht mag, dann ist das Kälte.

Über dem Hügel lief „Phase des Probierens und Nachjustierens an“

Im elf Meter hohen zusätzlichen Betriebsgebäude, das hinter einem künstlich aufgeschütteten Hügel thront, lief indes in einzelnen Bereichen der Probebetrieb an. Brandeis spricht von der „Phase des Probierens und Nachjustierens“. Das betrifft auch die gesamte Gebäudesteuerung: „Heizung, Lüftung, Licht und Beschattung – alles läuft automatisiert, und alles muss jetzt eingeregelt werden.“ Die Fäden für Alt- und Neubau laufen im Gebäudekern zusammen, sind in einer neuen „Energiezentrale“ gebündelt. Die sorgt im Sommer künftig auch für eine Klimatisierung, direkt darüber können Mitarbeiter in der Pause über eine Terrasse auch unbeschwert Frischluft schnappen. Mit stattlichen zwei Millionen Euro schlug sich die Haustechnik insgesamt zu Buche.

Integration des Altbestandes als Herausforderung

An die 8,5 Millionen Euro werden im Zuge des aktuellen Projektes in Weitra verbaut und damit etwa 4.000 m 2 neue Nutzfläche geschaffen, immerhin 1,5 Millionen Euro betreffen den Altbau. Ein solcher setzt Visionen freilich gewisse Grenzen, die Integration in den Neubau verlangt Hirnschmalz. Heute sind Alt- und Neubau, wenn man einmal das Innere betreten hat, gar nicht so einfach zu unterscheiden. Etwa 1.500 m 2 der bestehenden Innenfläche wurden bis auf die Fundamente ausgehöhlt, binnen vier Wochen komplett neu aufgebaut und auf modernste Standards gehoben.

Heute schlummert hier keine einzige alte Leitung mehr, betonten Brandeis und Steininger beim Rundgang. Die komplette Infrastruktur inklusive Kanal, Wasserleitung oder Druckluft wurde erneuert, Glasfaser verlegt und ein starkes neues Trafogebäude errichtet.

Unaufgeregte Betriebsamkeit

Die in automatisch gesteuerten LED-Tageslicht erhellten Hallen erfasste eine neue Weitläufigkeit, integrierte Akustikpaneele reduzieren den Schall und unterstützen damit den Eindruck von unaufgeregter Betriebsamkeit. Auch Platz für neue Lager und ein neues Büro ist vorhanden.

Etliche kleine Details stechen ins Auge, die über den reinen Zweck der Anlage hinausgehen und dem Areal Identität geben – die Graniteinfassung zur Außenhülle genauso wie halbseitig beschattete Oberlichten, das sympathische LED-Band entlang der Stiege im Produktionsgebäude oder das Fehlen einer Regenrinne am Dach; der Abfluss wurde elegant in die Fassade integriert.

Die etwa 130-köpfige Belegschaft und die beteiligten Partnerbetriebe standen vor der Aufgabe, den Neubau und auch die umfassenden Maßnahmen im Altbau während des laufenden Betriebes zu stemmen. „Es ist hervorragend gelaufen, wir hatten nie mehr als einen halben Tag Stillstand“, blickt Geschäftsführer Brandeis zurück.

Neubau als „architektonisches Statement“

„Unser Anliegen war die Schaffung eines hochwertigen Erscheinungsbildes, das die Qualität unserer Produkte widerspiegelt“, sagt Gerhard Steininger über das optisch attraktive zusätzliche Produktionsgebäude. Er sei froh darüber, dass man sich in das Abenteuer gestürzt hat, „es war der richtige Schritt“. Und Thomas Brandeis: „Der Neubau steht in der Auslage, soll daher auch ein architektonisches Statement setzen.“

Der Altbestand werde damit aber nicht entwertet, sondern in das Gesamtkonzept aufgenommen und durch eine neue Fassade auch optisch an den Neubau angepasst. Der langgezogene Baukörper auf der Anhöhe, der einem von Gmünd kommend wie das Schloss von Weitem ins Auge sticht, werde mit dem Zubau über einem angeschütteten Hügel neu interpretiert. Der Hügel verbirgt indes das Erdgeschoß des Neubaus, der als Lager dient, sowie ein stattliches Löschwasserbecken.

Feuer war Projektbeschleuniger

Das Löschen von Feuer ist bei Asma nicht erst seit dem fatalen Brandereignis im Februar 2016 ein Thema, die Flammen haben das Sanierungs- und Ausbauprojekt aber beschleunigt, sagt Brandeis. Die Brandlast im Haus sei durch die verwendeten Materialien hoch, „wir wollten ein Rohstofflager, das hohen Anforderungen entspricht, und wir wollten mehr Sicherheit für Einsatzkräfte“. Jetzt sei ein Fluten des Gebäudes auch von außen möglich, Einsatzkräfte müssen zum Löschen nicht mehr ins Innere. Für die Feuerwehr wurde eine eigene Zufahrt rund um den Zubau asphaltiert.

Alt- und Zubau wurden durch einen Brandschutzvorhang getrennt. Steininger: „Diese Trennung ermöglicht es auch, im schlimmsten Fall dennoch produktionsfähig zu bleiben.“

Betriebsareal komplett neu strukturiert

Die letzten Schritte betreffen größtenteils den Außenbereich. Ein Grünraum soll im Bereich der früheren Zufahrt von der Bundesstraße nach Plänen von Landschaftsarchitekt Franz Grossauer gestaltet werden und in die ebenfalls noch geplanten neuen Nebenanlagen der B41 auslaufen.

Die Parkflächen beim Vordereingang sollen an Dominanz verlieren, indem sie stärker auf das Areal verteilt werden.

Die An- und Auslieferung von Waren, für die Lkw einst um das gesamte Betriebsgebäude fahren mussten, wird von einst drei verschiedenen Punkten an einen zentralen Bereich an der Nordseite zusammengefasst. Hier wurde in den vergangenen Jahren auch die Parkfläche für Mitarbeiter verdreifacht, für eine Lkw-Rangierfläche wurde auf zehn Meter einiges Erdreich aufgeschüttet. Ein etwa 1000 m 2 großes Rückhaltebecken wurde angelegt, das Wasser über einen eigenen neuen Entwässerungskanal abfließen lässt.

Parallel zur Schaffung der neuen Lkw-Andockstelle neben dem 2016 geschaffenen Mitarbeiter-Eingang wurden die Wege und Abläufe zusammengeführt und optimiert – zwei Logistikachsen führen jetzt ins Gebäude.

Einmal noch „das Sparschwein fragen“

Noch hat die Asma-Führung nach den Jahren des Ausbaus nicht genug: Ihr schwebt mittelfristig auch die Erweiterung des Bürobereiches – unter anderem um einen Sozialraum – vor.

„Ursprünglich war der Plan, das gleich im Anschluss an den aktuellen Zubau anzugehen“, sagt Thomas Brandeis. Angesichts der noch nicht ausgestandenen Coronavirus-Pandemie heißt das Motto vorerst aber einmal „Stabilisierung“. Dann soll „das Sparschwein befragt werden. Ist auch dieser Schritt getan, dann werden wir das komplette Areal aus dem Stand der 1970er, 1980er Jahre auf neue Beine gestellt haben.“