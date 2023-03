Jetzt doch: Gmünder „Einkaufsmeile“ wird Großbaustelle

Die Gmünder „Einkaufsmeile“ hat sich in den vergangenen Jahren überregional einen Namen gemacht, weil es hier wie sonst kaum wo gelingt, dass eine Einkaufsstraße ein Zentrum nicht schwächt und entleert, sondern sogar Frequenz in die Stadt bringt. Prominenz hat die Emerich-Berger-Straße auch deshalb, weil die Fahrt auf der desolaten Straße längst einem Ritt auf einem Kamel gleicht. Diesen Sommer soll sich das nach mehrmaliger Verschiebung endgültig ändern. Bei den Planungen wird auch an einer Geh- und Radweg-Option getüftelt.

Knifflige Ausgangslage: Projekt mit drei Abschnitten. Dass die Geschäftsflächen in der Emerich-Berger-Straße eben sehr belebt sind und Leerstände hier einfach nicht auftreten, macht ein Sanierungsprojekt freilich zur Herausforderung – zumal es keine zweite Zubringerstraße gibt. Abgesehen davon spielt sie als Abkürzung zwischen Weitraer Straße und Bahnhofstraße eine wesentliche Rolle. Und, vor allem: Wegen des Schulzentrums verkehren in der Straße mehr als hundert Autobusse pro Tag, daher können die Arbeiten nur während der Sommerferien stattfinden.

Angesichts dessen musste das Bauprojekt zweigeteilt und schließlich gedrittelt werden, der erste Abschnitt zwischen Kreisverkehr/Bahnhofstraße und Mexikogasse wurde 2019 realisiert. 2020 musste der Fortbau im mittleren Abschnitt zwischen Mexikogasse und Otto-Glöckel-Straße wegen der Ungewissheiten der Pandemie ausgesetzt werden, 2021 wurden die Pläne durch Teuerung und Material-Engpässe durchkreuzt. Im Vorjahr kamen noch mehrere schwere Kanalgebrechen infolge des Juni-Unwetters hinzu, die Sanierungsprojekte Stiftergasse, Lainsitzweg und Dwirkabergerl mussten vorgezogen werden.

„Wenn uns heuer nicht wieder irgendein massives Naturereignis in die Quere kommt, dann werden wir den Mittelteil der Emerich-Berger-Straße zwischen Mexikogasse und Otto-Glöckel-Gasse im kommenden Sommer definitiv sanieren“, betont Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP). Die Planungen dafür laufen demnach auf Volldampf.

Sicherheit als zentrales Thema. Im Zuge der Generalsanierung denkt die Stadtführung die Aufwertung des bestehenden Gehsteiges zwischen Fahrbahn und Geschäften zum Geh- und Radweg an, im oberen Bereich sind die Voraussetzungen dafür seit 2019 erfüllt. Im Mittelteil waren die Querungen zwischen Straße, Grünstreifen und Parkfläche aber schon bisher nicht ungefährliche Nadelöhre. Preis: „Wir wollen auch unter Einbeziehung von Landes-Sachverständigen ein Maximum an Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden gewährleisten.“

Aktuell: Baustart im Wasserfeld

Jetzt schon angelaufen sind indes die Fertigstellungs-Arbeiten für die Fahrbahn in zwei Straßenzügen im Wasserfeld im Norden der Stadt. Die im Jahr 2008 geschotterte Franz-Kafka-Gasse als Zufahrt von der Litschauer Straße erhält nun eine Asphaltdecke, danach wird der letzte Teil der Ignaz-Pilz-Gasse bis zum Kindergarten samt Gehsteig fertiggestellt (Kosten: 156.000 Euro).

