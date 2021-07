Generationenwechsel am BG & BRG Gmünd: Acht Jahre nachdem Günter Czetina die Schulleitung von Franz Spiesmeier übernommen hatte, wird der bald 50-jährige Gmünder Ronald Binder mit 1. September zum neuen Direktor.

Binder war einst schon Schüler von Czetina und unterrichtet wie sein Vorgänger und auch dessen Vorgänger Spiesmeier die Gegenstände Physik und Mathematik (und außerdem Geometrisches Zeichnen). Er ist zudem genauso wie Czetina als zweifacher Vater mit einer Pädagogin verheiratet – Gattin Susanne Binder ist Leiterin der ASO Gmünd.

„Ich habe in 25 Jahren als Lehrer nie erlebt, dass Kinder so gerne in die Schule gehen wie nach dem Lockdown. Daran möchte ich anknüpfen.“ Ronald Binder, ab September neuer Direktor am BG & BRG Gmünd

Jahrelange Erfahrung auch in Lehrerfortbildung

Ronald Binder maturierte 1989 am Gym Gmünd, kehrte 1999 nach Bundesheer, Studium und vier Jahren als Lehrer am BG/BRG Schwechat zurück. Dabei hat er dem Unterricht in den vergangenen Jahren nur die Hälfte seiner Lehrverpflichtung gewidmet: Die andere widmete er der Erwachsenenbildung. 2010 hatte er die Leitung der naturwissenschaftlichen Fortbildung an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems am Campus Krems übernommen.

Er rief unter anderem den „Nawi-Sommer“ zur naturwissenschaftlichen Lehrerfortbildung ins Leben, begeisterte dabei alle Jahre mehr als hundert Pädagogen vom Volksschullehrer aufwärts für jeweils drei Tage in Gmünd. Die Fortbildung habe dank attraktiver Gestaltung mit prominenten Referenten und Abendprogrammen trotz des Zeitpunktes in den Ferien und des entlegenen Ortes rasch etabliert werden können, blickt Binder zurück.

Mitarbeit an neuen Lehrplänen

Auch außerhalb von Gym Gmünd und KPH sammelten sich im Lauf der Jahre Erfahrungen und Kontakte an. 2009 wurde Binder zum Leiter der Arbeitsgemeinschaft aller AHS-Physiklehrer in Niederösterreich, 2014 zum Vorsitzenden der „Arge Physik-AHS“ und der Fachgruppe „Physik und Schule“ der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft. Er arbeitete am neuen Physik-Lehrplan für die Ober- und zuletzt auch Unterstufe mit, war drei Jahre lang an einem Forschungsprojekt am „Austrian Educational Competence Centre“ für Physik an der Uni Wien beteiligt.

Ziel am BG & BRG Gmünd: Digitalisierung vorantreiben. „Natürlich gibt es da einige Ideen“, sagt der künftige Direktor: „Ein zentraler Punkt soll die Digitalisierung sein.“

Das Gym habe schon unter Vorvorgänger Spiesmeier die digitale Grundbildung eingeführt, in der Oberstufe gebe es bereits durchgehend Notebook-Klassen. „Mein Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und die Struktur von der ersten bis zur achten Klasse noch weiterzuentwickeln, genauso auch das digitale Klassenbuch im Unterricht zu verankern“, sagt Binder: „Ich sehe die Zukunft nicht in einem gänzlich papierlosen Unterricht, möchte aber die digitalen Möglichkeiten im Bereich der internen und externen Kommunikation sowie in der Wissensvermittlung weiter ausbauen.“

Er hofft, dass vielleicht noch nicht zum Schulstart, aber spätestens bis Weihnachten auch Schüler der ersten und zweiten Klassen auf Notebooks arbeiten können.

Wichtig ist Ronald Binder aber auch, der Digitalisierung das Feld nicht komplett zu überlassen. Er möchte die Schule vielmehr wieder stärker als Ort des persönlichen Zusammentreffens, der Kommunikation, des Austausches und – als Physiklehrer natürlich – des Experiments bewusst machen.

Freude am Unterricht auch in die Zeit nach der Pandemie mitnehmen. Die Monate des Lockdowns hätten dahingehend einen Wandel eingeleitet, blickt er zurück. „Ich habe in 25 Jahren als Lehrer nie erlebt, dass Kinder so gerne in die Schule gehen wie nach dem Lockdown“, schmunzelt er: „Daran möchte ich anknüpfen.“

Pandemie hat vieles verändert

Die Pandemie habe seiner Meinung nach auch den Sinn der Schule deutlicher greifbar gemacht: Vieles, was aus Medien auf die Schüler einprasselte, sei im Gymnasium direkt mit einst grauer Theorie verknüpft worden.

So haben unter anderem die Ereignisse zur Zeit der Spanischen Grippe im Angesicht von Covid-19 plötzlich eine aktuelle Bedeutung bekommen, wissenschaftliche Hintergründe seien in eine Relation mit politischen Entscheidungen gesetzt worden, sagt Binder. Die Zahl „falsch-positiver Tests“ konnten Schüler nun anhand der Wahrscheinlichkeits-Theorie selbst ausrechnen.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Gmünder Gym-Schüler und späterer Mathematik-Professor der nächste Direktor wird, könnten sie sich dann als Nächstes vornehmen.