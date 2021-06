Nach 25 Jahren in Gmünd verlässt die Psychologin, Psychotherapeutin und Supervisorin Gabriele Kastner Ende Juni die Bezirkshauptstadt: Den Kassenvertrag für psychologische Diagnostik legt sie anlässlich ihrer Pensionierung zurück, die Bereiche Psychotherapie und Supervision will sie ab Jänner ohne Kassenvertrag in Stift Zwettl und Wien weiter ausüben.

„Covid-19 war ein starker Turbo für alles, was schon vorher schwierig war.“ Gabriele Kastner sieht die Pandemie als stärksten Einschnitt der vergangenen 25 Jahre

Halmetschlager will Selbstbehalt in Einzelfällen abfedern. In der Praxis in der Bahnhofstraße 46, die sie 2012 – nach dem Start als Diagnostikerin bei Kinderarzt Michael Fuchs und Jahren mit eigener Praxis in der Walterstraße – aufwendig eingerichtet hatte, geht es dennoch weiter. Der Gmünder Thomas Halmetschlager, den Kastner vor eineinhalb Jahren als Ergänzung eingestellt und als Nachfolger aufgebaut hatte, übernimmt die Praxis und die für zehn Jahre von Gesetzes wegen aufzubewahrenden Befundungen. Zwischen 420 und 450 Klienten aller Altersgruppen und Themenbereiche wurden hier zuletzt im Lauf eines Jahres behandelt.

Nicht übernehmen kann er den Kassenvertrag, Klienten müssen also 20 Prozent des Kassentarifes selbst bezahlen. „In begründeten Einzelfällen möchte ich aber Sozialtarife anbieten und dafür auf einen Teil meines Honorares verzichten“, kündigt Thomas Halmetschlager an.

Zweites Standbein im W4.med in Weitra. Der 34-Jährige wuchs in Gmünd auf, studierte in Wien Psychologie und absolvierte in Oberösterreich die Fachausbildung. Anfang 2019 kehrte er zurück, arbeitete zunächst am Ambulatorium im Haus der Zuversicht (Waidhofen) und nahm schließlich das Angebot aus der Gmünder Praxis von Gabriele Kastner an. Diese zeigt sich trotz des erfolglosen Bemühens um die Übernahme des Kassenvertrages froh über die Nachfolge. Halmetschlager sei eine sehr gute Lösung, „vor allem ist er ein gutes, wichtiges Angebot auch für junge Männer“.

Parallel dazu arbeitet er im W4.med in Weitra in den regional noch seltenen Bereichen Bio- und Neurofeedback. Dabei werden mittels Sensorik Signale von Herz, Atmung oder Gehirn erfasst und visuell dargestellt. Das macht sie wahrnehmbarer, erleichtert etwa die Arbeit an psychischen bzw. neurologischen Erkrankungen. Ergänzend dazu will sich Halmetschlager auf die weitere Fachrichtung Neuropsychologie spezialisieren.

Allerhand habe sich in den 25 Jahren verändert, blickt Kastner zurück. Fragestellungen hinsichtlich Aufmerksamkeitsstörungen seien lange zentral gewesen, zuletzt sei aber Autismus in den Vordergrund gerückt – auch weil er dank der Forschungslage und Testinstrumente rascher erkannt werden könne. Autismus werde wegen prominenter Erkrankter wie Greta Thunberg heute auch stärker wahrgenommen, glaubt Halmetschlager. Dass zunehmend Menschen in höherem Alter noch Nachwuchs bekommen, erhöhe etwa das Risiko für die leichtere Form der Autismus-Spektrumsstörung.

Den gravierendsten Einschnitt nahm Kastner jedoch in ihrem letzten Jahr als Kassenpsychologin wahr. „Covid-19 war ein starker Turbo für alles, was schon vorher schwierig war“, sagt sie. Vor allem hätten Kinder durch das Homeschooling im Tagesablauf gewohnte Struktur verloren: „Mütter, vor allem alleinerziehende, gerieten ans Limit. Für Jugendliche war die Situation besonders schwer. Der Präsenzunterricht bekam plötzlich etwas Positives, weil man immerhin die Freunde wieder sehen konnte.“

Kastner hört auch an Unis auf, macht aber nach Auszeit in Stift Zwettl und Wien weiter. Für sie endet mit Ende Juni nicht nur die Kassenstelle für Psychologie in Gmünd, sondern auch die lange Lehrtätigkeit an Med Uni Graz, Donau-Uni und Karl Landsteiner-Uni Krems. Auch die externe Kooperation für Diagnostik im Ambulatorium/Förderzentrum läuft aus.

Als Psychotherapeutin und Supervisorin will Kastner im Jänner nach einer halbjährigen Auszeit noch in Stift Zwettl und Wien weiter machen.