Frankenkredite wiegen schwer: Stadt Gmünd kreditwürdig?

Der durch das Nein des Landes NÖ geplatzte Kredit der Stadt Gmünd für die Generalsanierung des zweitgrößten Beckens im Sole-Felsen-Bad hat aus der Sicht der Opposition womöglich eine nicht nur rechtliche Komponente: SPÖ-Klubchef Thomas Miksch vermutet ein „generelles Problem der Kreditwürdigkeit der Stadt“.

Konkret spricht er zum Bau des Solebades 2006 aufgenommene Fremdwährungskredite an. Die wurden mit Tilgung in Schweizer Franken, endfällig in 2032 bzw. 2037, aufgenommen. Dieser einst sichere Hafen wurde unsicher, als die Schweiz die Kursbindung zum Euro unerwartet aufhob. Der aktuelle Wert übersteige die aufgenommene Summe um mehr als das Doppelte, so Miksch, der Stadtregierung fehle das Konzept für die Rückzahlung. Als ÖVP, AfG & FPÖ 2015 eine Koalition eingingen, habe der Gemeinderat einstimmig Verzichte aller Mandatare auf Teile der Entschädigungen zur Ansparung von Rücklagen für die Frankenkredite beschlossen. Miksch: „Geschehen ist das einmal im ersten Jahr, auch da nicht in voller Höhe. Seither bekommen wir alle weniger, Rücklagen werden dadurch aber keine gebildet.“

„Erbschaft aus Zeit des Otto Opelka“

Von der Verdoppelung des Darlehenswertes sei keine Rede, betont Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat Hubert Hauer (AfG) – aufgenommen habe man 12,5, die Rückzahlung liege zum aktuellen Kurs bei etwa 20 Millionen Euro. Das sei wegen endfälliger Kredite nur eine Bestandsaufnahme. Die ersparten Gelder der Mandatare, laut Hauer etwa 10.000 Euro pro Jahr, hätten angesichts dieser Dimensionen eher symbolischen Charakter. An sich seien die Frankenkredite „eine Erbschaft aus der Zeit des Otto Opelka“, hält er fest. Opelka war Stadtchef für die SPÖ. ÖVP und SPÖ (damals noch mit Hubert Hauer) hatten den Kreditweg gemeinsam gewählt.

Das Damoklesschwert über den Frankenkrediten ist nach Ansicht des Finanz-Stadtrates auf den zweiten Blick aber weniger bedrohlich. Warum? Sie waren jahrelang zinsenlos. „Für einen Kredit in Euro hätten wir bei damals vier Prozent schon im ersten Jahr 500.000 Euro Zinsen gezahlt. In 16 Jahren wäre das ungefähr das, was der Kredit nun wegen des Kurswertes teurer ist“, sieht Hauer „in Wirklichkeit ein Nullsummenspiel“. 2023 falle erstmals ein Prozent Zinsen an – immer noch weniger als im Euro-Raum.

Ein Konzept zur Rückzahlung gebe es jedenfalls, betont er. Etwa 100.000 Euro aus Rücklagen samt Überschuss im Rechnungsabschluss 2022 sollen heuer in eine erste Tilgung fließen, danach soll laufend zurückgezahlt werden. Seit 2017 seien etwa fünf Millionen Euro für den 2032 fälligen ersten Kredit angespart worden.

Wie es nun um die Kreditwürdigkeit steht?

Um die müsse man sich keine Sorgen machen, betont Hauer: „Wir haben bei einer Anfrage noch von keiner einzigen Bank eine Absage bekommen, das weiß die SPÖ.“ Nominell sei der Schuldenstand mit 37 Mio. Euro hoch. Die größten Brocken neben den Frankenkrediten betreffen Kanal & Wasser (durch Gebühren gedeckt) oder Sanierungen von Gemeindebauten, deren Kosten die Mieter abstottern, „sie belasten unser Budget nicht“. Drei Millionen Euro stehen noch für den Bau des Healthacross MED auf der Liste: Die Stadt musste vorfinanzieren, EU und Land NÖ zahlen die Kosten aber wie angekündigt zur Gänze zurück – laut Hauer noch heuer.

