Was wurde aus dem Direktor aus Gmünd?.

„Mir ist nie fad, und wenn mir fad ist, dann ist mir gerne fad“, meint der rüstige 69-jährige Gmünder Gerhard Meisel, der die Kreativ- und Informatik-Hauptschule geleitet hat. Seit neun Jahren ist er in Pension und unternahm seither viele Reisen mit seiner Gattin Ilse. Im Jänner war das Ehepaar noch in Jamaika und Costa Rica unterwegs, doch dann kam Corona. „Eigentlich wären wir jetzt in Namibia“, ist Meisel traurig. Auch die Reise nach Norwegen, die er als Reisebegleiter für einen örtlichen Reiseanbieter begleitet hätte, fällt aus.

Wenn nicht gereist wird, dann wird geradelt und geturnt. „Ich leite im Winter eine Turnerrunde mit bis zu 20 Männern in meiner ehemaligen Schule, im Sommer unternehmen wir einmal in der Woche eine Radtour“, erzählt Meisel, der auch mit seiner Gattin radelnd im Waldviertel, im Burgenland oder in der Steiermark unterwegs ist. Dazwischen unternimmt das Ehepaar gerne etwas mit der Enkelin, die in Wien wohnt. Als Mitglied der „Altausseher“genießt er die gemeinsamen Frühschoppen und verbringt viel Zeit vor dem Computer – als Alt-Direktor einer Informatik-Schule kein Wunder.