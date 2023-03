SPÖ-Führungsfrage: Waldviertler fordert Rendi-Wagner & Doskozil heraus

Diese Bestätigung auf dahingehende Gerüchte kommt am späten Mittwochabend auf NÖN-Nachfrage vom Gmünder Bezirkspartei-Vorsitzenden Michael Bierbach. Demnach handelt es sich beim Herausforderer von Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil & Co um Gerhard Weißensteiner aus dem Gmünder Vorort Ehrendorf in der 2.200-Seelen-Gemeinde Großdietmanns. Die in Großdietmanns traditionell mit unangefochtener absoluter Mehrheit regierende ÖVP stellt derzeit 17 der 21 Gemeinderats-Mandate, vier bleiben der SPÖ – Weißensteiner befindet sich nicht darunter. Im Jahr 2020 wurde Gerhard Weißensteiner, beruflich Lkw-Fahrer, zum Gemeindepartei-Kassier gewählt.

Eigene Genossen mit Bewerbung überrascht

SPÖ-Bezirksparteichef Bierbach zeigt sich gegenüber der NÖN selbst überrascht von der Bewerbung des Genossen aus eigener Initiative, niemand in der lokalen Führungsriege habe bis zum heutigen Tag davon gewusst. Aber: „Es ist legitim, sich zu bewerben – wir unterstützen jeden.“

Die Mitgliederbefragung im SPÖ-internen Machtkampf wurde vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach jahrelangen Querelen mit der 2018 zur Bundesvorsitzenden gewählten Pamela Rendi-Wagner durchgesetzt. Sie soll zwischen 24. April und 10. Mai stattfinden. Für 3. Juni ist der Sonderparteitag anberaumt.

