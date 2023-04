Wallfahrt in St. Wolfgang nur noch im Sommer

Die lange Tradition der monatlichen Wallfahrtsmessen in St. Wolfgang (Gemeinde Weitra) wird nun massiv eingeschränkt. Mangels Wallfahrer werden diese Messen nur mehr im Juni, Juli und August abgehalten.

„Wir müssen reagieren, die Zahl der Wallfahrer ist in letzter Zeit massiv zurückgegangen“, betont Pater Markus Feyertag, der neben Weitra und Spital auch die Pfarre St. Wolfgang betreut. Seit 1975 gibt es die monatlichen Wallfahrtsmessen, immer am 25. des Monats. Die große Wallfahrtskirche von St. Wolfgang war viele Jahre dabei voll besetzt, jetzt kommen laut Pater Markus nur mehr an die 20 Prozent der Wallfahrer.

Noch am 25. März wurde eine Wallfahrtsmesse abgehalten – mit wenigen Gläubigen. „Man muss auch den Mut haben, etwas zu ändern. Wir wollen das Angebot aufrecht erhalten, aber nicht mehr jedes Monat“, erklärt der Pater. Die nächsten Wallfahrtsmessen in St. Wolfgang finden am 25. Juni, am 25. Juli und am 25. August um jeweils 20 Uhr statt. Wer diese zelebriert, das steht laut Pater Markus noch nicht fest.

