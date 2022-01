Gmünder Bezirk ist plötzlich Österreichs Covid-Musterbezirk

So schlägt sich Omikron hier wesentlich schwächer nieder als im Rest Österreichs. „Ja, wir sind noch einigermaßen die Insel der Seligen… und im positiven Sinne die Schlusslichter“, freut sich Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Er registrierte zuletzt „nur“ 30 bis 45 Neuinfektionen pro Tag, die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete 7-Tage-Inzidenz kletterte zum Wochenstart auf 769 – und lag damit um 1.200 unterm Bundestrend. Österreichweit gab es geringere Inzidenzwerte nur in der Statutarstadt Rust (500). Auch im Spital ist die Belastung nicht mit früheren Covid-Wellen vergleichbar, die Lage ist mit derzeit drei Covidpatienten überschaubar.

Einen Grund dafür kann Grusch nicht festmachen. Omikron übertrage sich in Windeseile, schlage sich aber bei Mehrfach-Geimpften kaum nieder und zeige deutlich mildere Verläufe, sagt er. Die Impfrate ist in Gmünd allerdings leicht unterm Schnitt, erklärt die Infektionslage also genauso wenig.

Die Quarantäne-Vorgaben wurden jedenfalls lockerer. Wer in Familie, Beruf oder Schule drei „epidemiologische Ereignisse“ – Impfung bzw. Infektion – hinter sich hat, wird nach Kontakt mit Covid-Positiven nicht mehr abgesondert, solange er selbst negativ ist. „Genauso wird in Schulen bei Infektionen nicht mehr die ganze Klasse abgesondert, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass durchgängig die Maske getragen wurde“, sagt der Bezirkshauptmann. Die Entscheidung über Distance Learning treffe nun die Bildungsdirektion.

„Gute Zusammenarbeit“ bei 2G-Kontrollen

Großes Lob streut Grusch indes den Gastronomie- und Handelsbetrieben. Trotz „sehr hoher Kontrolldichte“ auf die Überprüfung des 2G-Status sehe die Behörde „relativ wenige Übertretungen. Die Zusammenarbeit ist eine Gute.“ Probleme sieht er primär bei der Gästeregistrierung in der Gastro. Diese dürfte nicht Kunden alleine überlassen sein: „Der Gastwirt muss dahinter sein, dass sich alle registrieren.“

