„Wir haben in letzten beiden Jahren um die 120.000 Euro in die Nebelstein-Hütte investiert. Es gibt eine neue Kläranlage, die Küche wurde umgebaut und das Gaslager nach außen verlegt. Außerdem erfolgten zahlreiche kleiner Adaptierungen. Die Hütte ist und bleibt im Besitz des Alpenvereines. Ab dem 12. Juni sind auch wieder Übernachtungen in dieser Schutzhütte möglich“, sagt Petra Schneider, die sich über die laufenden Gerüchte natürlich ärgert. „Wir tun sehr viel und dann sorgen Unwahrheiten für Verwirrung bei den Wanderern am Nebelstein.“

Früher öffnen war nicht möglich

Einen früheren Öffnungsschritt sei wirtschaftlich nicht möglich gewesen: „Mit den zwei Metern Abstand wären kaum Gäste in der Hütte möglich gewesen.“ Getränke für durstige Berggeher habe es aber in der im Vorjahr aufgestellten kleinen Hütte, dem „Nebelsteinchen“, immer gegeben. „Diese kleine Hütte ist natürlich behördlich genehmigt und wurde als Alternative zur wegen Corona geschlossen Schutzhütte errichtet“, meint die Alpenvereins-Obfrau.

Seit 2017 in Händen von Hruska

Karin Hruska ist seit 2017 Hüttenpächterin und startet also am 12. Juni in die heurige Saison. Dabei werden natürlich die jetzt geltende Ein-Meter-Abstand-Regel und alle anderen vorgegebenen Maßnahmen für Gastronomie-Betriebe eingehalten. Auch Übernachtungsgäste sind wieder in der Hütte willkommen.

„Ich suche aber noch händeringend Personal. Bisher konnte ich weder Kellner, Küchenhilfen oder Reinigungskräfte finden. Ich brauche dringend Unterstützung, die Gäste kommen ja gerne zu uns“, betont Hruska, die täglich außer Montag die Hütte öffnet.

Der Nebelstein, der mit Aussichtsplattformen und zahlreichen Stationen entlang der Wanderwege auf den Berg attraktiviert worden ist, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. „Schon vor dem Lockdown war die Nachfrage nach einem Mittagessen, das es von 11 bis 17 Uhr gibt, enorm“, erklärt die Hüttenwirtin.

Hütte hat viele Besucher

Dass nicht nur Ausflügler gerne auf diesen Berg kommen, sondern auch Weitwanderer, bestätigt die Alpenvereinsobfrau Schneider. Diesen Trend merke man auch beim Thayatal-Weg, der ebenfalls vom Alpenverein betreut wird.

Eine Bitte hat die Obfrau an alle, die in die Berge marschieren: „Bitte den eigenen Müll wieder mit runter nehmen.“