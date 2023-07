Gesang- und Musikverein 140 Jahre im Dienste der Musik in Heidenreichstein

Bei ihrer Jubiläumsfeier zeigten die Damen und Herren des GMV Heidenreichsteins beste Gesangsdarbietungen und wurden vom Franz Geyer Chor unter der Leitung von Peter Böhm bestens unterstützt. Foto: Franz Dangl

M an soll die Feste feiern, wie sie fallen - um so mehr wenn sie dann melodisch und unterhaltsam gestaltet werden. So lud der Gesang-und Musikverein Heidenreichstein ins Haus des Moores in Kleinpertholz ein, um gemeinsam mit dem befreundeten Franz Geyer Chor sein 140-jähriges Gründungsjubiläum zu feiern.

Neben zahlreichen bekannten und bestens präsentierten Liedern gab Edith Walther auch einen geschichtlichen Rückblick über die Entstehung und das Wirken dieser Heidenreichsteiner Institution. Gegründet im Jahr 1883 von Emil Müller, einem Beamten des damaligen Textilbetriebes Honig, waren vorerst nur Männer im Chor vertreten, ehe um 1900 zusätzlich ein Damenchor dazu kam. Ein Jahr später kam es zur Fusion der beiden Gesangsvereine, die nun gemeinsam auftraten, Operetten vortrugen und auch bei Theateraufführungen viele Erfolge aufweisen konnten. Die Premiere des ersten "Burgsingens"- einem Konzert im Burghof - erfolgte dann im Jahr 1954 und diente dann jahrzehntelang als "Aushängeschild" der Heidenreichsteiner Musikszene, ebenso wie die Mitgestaltung beim legendären Sängerball, der 1959 erstmals stattfand. Unter anderem war auch der bekannte Komponist Franz Geyer als Ehren-Chormeister tätig und wurde seitens des Gesangvereins gewürdigt und ausgezeichnet. Einige Jahre später feierte der Verein dann sein 100-jähriges Bestehen und konnte 1983 auf 36 Chormitglieder (23 Frauen und 13 Männer) zählen. Wenn auch heute die Mitgliederzahl deutlich abgenommen hat, so zählt der Musikverein unter der musikalischen Leitung von Elisabeth Hetzendorfer noch immer zu den kulturellen Fixpunkten Heidenreichsteins und so soll es auch in Zukunft bleiben.