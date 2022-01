Neuer Laparoskopieturm im Landesklinikum Gmünd

„Durch die 4K-Technologiewird das Operationsfeld optimal ausgeleuchtet und durch die hervorragende Optik werden gestochen scharfe Bilder direkt auf einem großen Bildschirm wiedergegeben“, erklärt Primaria Barbara Dienstl. Alle Bilder und sogar Filmsequenzen können zudem elektronisch gespeichert und in das interne Informationssystem übertragen werden.

„Die ICG-Fluoreszenz-Bildgebung ermöglicht durch die grüne Anfärbung die Sichtbarmachung des Blutkreislaufes, der Blutgefäße und der Gewebedurchblutung. Auch können zum Beispiel Gallengänge mithilfe dieser bahnbrechenden Technologie farblich dargestellt und von angrenzenden, nicht fluoreszierenden, also nicht farblichen Segmenten klar abgegrenzt werden. Der Operateur kann daher Entscheidungen noch zuverlässiger als bisher bestätigen und treffen“, sagt Dienstl dazu.

Für den ärztlichen Stadortleiter Primar Michael Böhm ist diese neue Errungenschaft im Chirurgischen Operationssaal ein „weiterer Schritt im Sinne der Patientensicherheit und des qualitativ hochwertigen medizinischen Niveaus unseres Hauses.“

Bei der laparoskopischen Chirurgie, auch Schlüssellochchirurgie genannt, kann durch einen ein bis zwei Zentimeter langen Schnitt ein optisches Instrument (Laparoskop) mit einer Minikamera in den Bauchraum eingeführt werden. Durch zusätzliche kleine Schnitte werden weitere Operationsinstrumente (Schere, feine Zangen…) eingebracht.

Viele operative Eingriffe aus dem Bereich der Chirurgie werden an der Chirurgischen Abteilung am Landesklinikum Gmünd routinemäßig laparoskopisch durchgeführt, z.B. Gallenblasenentfernungen, Leistenbruchoperationen, Blinddarmoperationen usw.

„Die niederösterreichischen Kliniken investieren kontinuierlich in modernste Medizintechnik und berücksichtigen dabei die permanente Weiterentwicklung der Medizin. Mit der hochauflösenden Technik des neuen Laparoskopieturms am Landesklinikum Gmünd wird die vorhandene Kompetenz der Ärzte in Diagnostik und Therapie weiter unterstützt und den Patienten werden Behandlungsmethoden am neuesten Stand der Technik angeboten“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.