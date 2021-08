Ab Oktober soll das Healthacross-Gesundheitszentrum in der Bleyleben seiner Rolle als grenzüberschreitender Gesundheitsversorger nachkommen, weitere Weichen dafür wurden gestellt: Der Gmünder Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde Andreas Helfert und weitere Gesundheitsdienstleister werden in die neuen Räumlichkeiten übersiedeln – und damit auch in der Betreuung von Eltern und Kindern Synergien nutzen können.

Gute Kinderärzte sind auf beiden Seiten rar

Andreas Helfert verlegt seine Ordination von der Conrathstraße in die Bleyleben, wie er im NÖN-Gespräch erklärt: „Natürlich werde ich die Möglichkeiten nutzen und mit den anderen Fachleuten zusammenarbeiten.“ Den interdisziplinären Anspruch an seine Arbeit habe er von Beginn an. Seit Anfang der 1990er Jahre ist Helfert in Gmünd tätig. Dass er jetzt für das neue Gesundheitszentrum gewonnen werden konnte, freut auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Kinder- und Jugendärzte seien sowohl im Waldviertel, als auch in Südböhmen rar, bedauert Helfert – und sieht im EU-geförderten, 2,5 Millionen Euro teuren Gesundheitszentrum Chancen, diese Situation zu verbessern.

„Ich finde es toll, dass es diese grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung gibt. Und da will ich mitmachen“, sagt er. Helfert arbeitet seit Jahren mit verschiedenen Organisationen zusammen, ist auch ärztlicher Leiter im Ambulatorium/Förderzentrum. Ein Bindeglied zwischen Eltern und Hebammen sowie Therapeuten war er bereits, nun werden die Wege dazwischen kürzer: „Meine Hoffnung ist, dass wir kürzere und schnellere Wege in der Diagnostik schaffen.“

Wer sonst noch einzieht

„Die Leistungen eines Kinderfacharztes anbieten zu können, ist bereits ein Meilenstein. Gesteigert wird das noch damit, dass wir ein Eltern-Kinder-Zentrum mit Fachleuten auf ihrem Gebiet schaffen konnten“, erklärt Manager Manfred Mayer.

Mit dabei sind zudem Hebamme Ulrike Schuster und Ergotherapeutin Karin Opelka, die bereits jetzt auf Eltern und Kinder spezialisiert ist. Das Angebot wird von Physiotherapeutin Martina Riegler – etwa zur Behandlung von Störungen des Bewegungsapparates – und Shiatsu-Praktiker und Personaltrainer Larbi Bouda ergänzt.