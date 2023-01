Freizeit- vs. Ruhecharakter: Musikpavillon im Stadtpark Schrems?

Bald zwei Jahre, nachdem der damalige Schremser Bürgermeister Karl Harrer Visionen zur Aufwertung des Stadtparks im Zuge des Hochwasserschutz-Projektes angekündigt hatte, wurde nun ein „Masterplan Stadtpark“ vorgestellt. Werde jeder Aspekt daraus umgesetzt, so sei mit Kosten von etwa 620.000 Euro zu rechnen, sagte Landschaftsplaner Gerhard Prähofer im Kulturhaus. Eine der großen aktuellen Herausforderungen: Die einst vorgebrachte Idee eines Zentrums etwa in Form eines Musikpavillons schied nun die Geister. Debatten gab es auch über Sinn & Zweck der alten Kläranlage, Engstellen und die gewünschte Rolle des Parks.

Rest des früheren Schlossparks „wurde nie entwickelt“

Im Jahr 1960 durch die Stadt Schrems übernommen, machte der einstige Schlosspark mit den Jahren die Wandlung zum Goethe- und nun Stadtpark durch. Die Braunau mäanderte laut Prähofer einst durch den Park, der sich bis zu Vogeltenn und Ergee-Areal erstreckt habe, dann wurde das Bachbett in die heutige Schleifenform gebracht. Im hinteren Bereich entstanden aufgrund der Zentrumsnähe Kindergarten, Schule, Sportanlagen und mehr, so Prähofer weiter, „der Rest wurde allerdings nie entwickelt. Jetzt gibt es eben die Chance für eine Gestaltung.“

Er beschrieb die 2021 angesprochene Teilung in Bereiche zwischen Sport & Spiel mit Funcourt & Co sowie Naherholung. Für den Raum in der Bachkurve kam die Idee eines „multifunktionalen Gebäudes, das auch als Bühne nutzbar ist und wetterfeste Unterstell-Möglichkeiten bietet“, dazu. Auch im Plan: ein Trinkbrunnen beim Zentrum, ein Leitsystem, Möblierung zum Verweilen, Beleuchtung. Auch die gegenüberliegende Bachseite soll etwas aufgewertet werden. Im Herbst wurden hier schon Bäume gesetzt, geplant sind im direkten Uferbereich noch Sträucher, die im Hochwasserfall weniger Widerstand leisten.

„Kann mir nicht vorstellen, hier Ruhe zu finden.“

Aus dem Publikum kamen etliche Meldungen. Vieles drehte sich um die Rolle des Stadtparks, der einst noch ein „richtiger Park wie jener in Gmünd oder Waidhofen“ gewesen sei, inzwischen gar nicht mehr die erforderliche Fläche habe. „Viel zu viel“ sei „reingepackt“, kam es von anderer Seite. Und: „Ich kann mir nicht vorstellen, hier Ruhe zu finden.“ Schließlich: „Wollen wir einen Park – oder wollen wir eigentlich eh keinen?“

Engen Platz auflockern & strecken, Kläranlage als Kletterwand

Jeder habe eine andere Vorstellung von einem Park, räumte Landschaftsplaner Prähofer ein, „man kann durch gute Gestaltung aber einiges bewirken“. Gegen den Eindruck der Enge rät er zum „Brechen der Linerarität“ – Kurven statt des Weges stur entlang der Braunau, das Strecken des Parks am Nadelöhr entlang der Sportplätze in Richtung Niederschrems bis über die alte Kläranlage hinaus auch durch eindeutige Eingänge. Der Schulfußballplatz solle etwas weg vom Bach rücken, das gebe Raum für eine Wegausbuchtung und Tiefe.

Ideen wie die Attraktivierung der Engstellen mittels Steinstufen zum Verweilen an der Uferböschung hält er für schwer realisierbar: kein Platz.

Ob man die alte Kläranlage nicht einfach abreißen könne? „Was ich in einem Park sehen möchte, das ist ein Park – nicht Mauern.“ SPÖ-Vizebürgermeister Michael Preissl: Sie sei ungenutzt, ein Abriss aber „eine Kostenfrage“. Sie sinnvoll nutzen, wenn sie schon steht? Das wäre eine Option, so Gerhard Prähofer, er könne sich eine Boulderwand vorstellen – eine Idee, die Zustimmung erntete.

„Was sollten wir wegstreichen?“, kam es aus dem Publikum

Mehrfach genannt: der Pavillon, auf den auch ein großer Teil der Kosten entfallen würde. „Es geht jetzt darum, was eine breite Bevölkerung will“, unterstrich Preissl: „Der Wunsch nach einem WC existiert – ein Pavillon wäre nicht sehr viel teurer.“ Aber es gehe dann auch um dessen Nutzung. Den Schul- und Sportcharakter habe der Park jedenfalls auch schon vor der Umgestaltung.

Stadtrat Tobias Spazierer (ÖVP): Angesichts der „Stimmen von Überfrachtung“ frage er, ob „Alleinstellungsmerkmale wie Moorbad und Vereinsberg in diesem Masterplan mitgedacht“ wurden. Die Verknüpfung wäre gut, so Prähofer, das Budget reiche allerdings knapp. Das Thema soll im Rahmen der Stadterneuerung vertieft werden, ergänzte Bürgermeister Peter Müller (SPÖ), der generell noch Diskussionsbedarf ortet, weitere Überlegungen und Info-Veranstaltungen ankündigt.

Stress in dem Sinn hat er keinen

Bis Herbst werden noch die letzten Hochwasserschutz-Arbeiten im Stadtbereich erwartet, parallel dazu beschränken sich die gestalterischen Möglichkeiten vorerst auf die Eingangsbereiche bei Parkwegbrücke und Kläranlage.

Steiniger Weg

