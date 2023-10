Bühne Weitra: Mit der NÖN zu „Die Schöne und das Biest“

Im Weitraer Schlosstheater wird wieder Theater gespielt. Die Bühne Weitra präsentiert „Die Schöne und das Biest“, Premiere ist am 13. Oktober. Unter der Regie von Gabriela Peterka sorgen 21 Mitglieder der Bühne Weitra für eine unterhaltsame und schwungvolle Aufführung dieses französischen Volksmärchens, bei dem bekanntlich ein grausamer Prinz in ein Biest verwandelt wird. Erst wenn dieser die Liebe von Belle gewinnen kann, wird er erlöst.

Die Premiere dieser Produktion, bei dem auch einige Kinder mitwirken, findet am 13. Oktober um 18 Uhr statt. Weitere Aufführungen gibt es am 14., 20. und 21. Oktober um 18 Uhr sowie am 15. und 22. Oktober um 15 Uhr im Schlosstheater. Karten gibt es unter Tel. 02856/5006-50, 0664/ 99828297 oder auf www.eventjet.at.

Die NÖN verlost außerdem zwei Mal zwei Karten für die Produktion. Teilnehmer schicken eine E-Mail an redaktion. gmuend@noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und einem Wunschtermin (außer bei der Premiere) sowie dem Kennwort „Bühne Weitra“. Die Verlosung erfolgt am 10. Oktober unter Ausschluss des Rechtsweges.