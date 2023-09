Hirschbacher Kulturherbst: Mit der NÖN zu drei Events

Im Herbst lockt die Kulturwerkstatt traditionell mit einem vielseitigen Veranstaltungsreigen. So gastieren „Die Vierkanter“ am 22. September im Vereinssaal. In ihre A-cappella-Songs verpacken sie alle möglichen und unmöglichen Themen - ehrlich, verdreht oder scharf. Mit ihren pointiert-hintergründigen Texten halten sie auch beim aktuellen Programm „Blackoutsch - A-Cappelypse-Wow!“ vielen einen Spiegel vor.

Am 7. Oktober sind die Ridin Dudes mit Tini Kainrath in Hirschbach zu Gast und bringen unter dem Motto „Rock meets Soul“ eine stimmige, explosive Show, die man nicht so oft zu sehen oder zu hören bekommt. Der Mühlviertler Jung-Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber wird am 14. Oktober für Unterhaltung sorgen. Bei seinem Programm „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ durchleuchtet er unter anderem die Männlichkeit und so manche Verschwörungstheorien. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Die NÖN verlost zu allen genannten Veranstaltungen jeweils zwei Karten. Teilnehmer schicken eine Mail an redaktion. gmuend@noen.at mit der gewünschten Veranstaltung, Namen, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Hirschbacher Kulturherbst“. Die Verlosung erfolgt am 20. September unter Ausschluss des Rechtsweges. Alle Programminfos gibt es bei der Kulturwerkstatt unter www.kultur-hirschbach.com.