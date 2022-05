Kultur und Genuss in Weitra mit der NÖN

Werbung

Für Kulturliebhaber hält das Restaurant-Hotel Hausschachen im Sommer einen besonderen Reigen bereit: Unter dem Motto Kultur und Genuss finden ab Juni monatliche Veranstaltungen statt, die ein festliches Dinner mit kultureller Unterhaltung verbinden.

Gestartet wird jeweils um 17.30 Uhr mit Aperitif und Gruß aus der Küche, es folgt das 3-Gänge-Menü, im Anschluss findet das Kulturprogramm, wetterunabhängig auf der überdachten und beheizten Terrasse, statt. Es warten hochwertige, abwechslungsreiche Menüs aus frischen, saisonalen Produkten, gepaart mit Kultur vom Feinsten, verspricht das Hausschachen-Team – und macht auch auf die Option aufmerksam, den Besuch mit einem Gutschein zum Muttertag oder Vatertag zu verschenken.

Den Anfang macht am 7./ 8. Juni die Kabarettistin Claudia Sadlo, am 5./6. Juli kommt Fredi Jirkal mit seinem „Best Of“-Kabarett. Es folgen am 2./3. August das Musikkabarett der Comedian Vocalists („Einfach FRACKwürdig!“) und am 6./7. September Zeit4uns („a tribute to S.T.S.“). Tickets können im Hausschachen erworben – oder mit Glück gewonnen werden: Die NÖN verlost 2 x 1 Karte für den Start am 7. oder 8. Juni mit Claudia Sadlo, Aperitif, Gruß aus der Küche & 3-Gänge-Menü (ohne Getränke) im Wert von je 69 Euro.

Teilnehmer schicken eine Mail an redaktion.gmuend @noen.at Name, Adresse, Telefonnummer & Kennwort „Hausschachen“ (Verlosung: 11. Mai, Ausschluss des Rechtsweges).

