Im Fall der „Superzelle“ am späten 6. Juni sei das Gewitter von Südwesten nach Nordosten gezogen, habe in Tschechien den Kurs in Richtung Osten geändert und als Superzelle österreichisches Staatsgebiet erreicht, heißt es auf der Facebook-Seite „Wetter-Waldviertel“. Im Norden der Bezirke Gmünd und Waidhofen hinterließ es neben Winterlandschaften durch Hagel auch Spuren der Verwüstung. Zahlreiche Autos wurden eingedellt, Gärten und landwirtschaftliche Flächen etwa in Rottal zerstört. Ein Video aus dem schneeweißen Leopoldsdorf ging durch die weite Welt des Internet.

Die Feuerwehr Haugschlag musste die Überschwemmung in einem Einfamilienhaus auspumpen, da der Kanal durch die Hagelmenge verlegt war, ein Glashaus wurde zertrümmert, berichtet Bürgermeister Franz Kuben. Es seien in kürzester Zeit etwa in Haugschlag 36 Liter Wasser als Niederschlag gemessen worden.

Unterwasserreich-Schrems-Geschäftsführerin Christiane Mader berichtet als Augenzeugin, sie sei gerade beim Sonnenhof in Saaß (Gemeinde Litschau) mit der Wirtin auf der Terrasse gesessen, als plötzlich aus der Ferne ein eigenwilliges Rauschen zu hören gewesen sei. Aufgrund der Wolkenbildung hat sie gleich Hagel vermutet, die Frauen retteten sich vor dem Unwetter ins Innere des Lokales.

Unwetter auch am Sonntag

Am späten Nachmittag des 7. Juni zogen bereits die nächsten Gewitter auch mit massiven Regenfällen durch den Gmünder Bezirk, diesmal von Süd nach Nord. Die Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr in Gmünd wurde besetzt. Mit Stand 18.15 Uhr waren zehn laufende Einsätze im Bezirk registriert, unter anderem mussten die Wehren von Langfeld (Gemeinde St. Martin), Weitra (gleich mehrfach) und Kirchberg/Walde zur Aufarbeitung von Unwetterschäden ausrücken.

