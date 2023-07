Zwei „Spinner“ als Pioniere: 20 Jahre Glasfaser im Lainsitztal

Was heute fast schon selbstverständlich zur Infrastruktur gehört, war vor 20 Jahren eine große Neuigkeit. 2003 starteten die Gemeinden St. Martin und Großschönau das Projekt „Glasfaserausbau“. Wenig später kam Bad Großpertholz dazu. „Wir waren damit die Vorreiter nicht nur in der Region. Wir wollten ein Glasfasernetz im Zuge des Kanalbaues errichten. Damals gab es noch keine Förderungen, daher wollten wir die Grabungsarbeiten gleich für die Leerverrohrungen nutzen“, blickt St. Martins Bürgermeister Peter Höbarth zurück.

Mit seinem Kollegen Martin Bruckner aus Großschönau fand sich ein Verbündeter. In beiden Gemeinden wurde dieses damals einzigartige Projekt einstimmig von den Gemeinderäten abgesegnet. „Wir wurden als Spinner deklariert und haben auch gehört, dass die Gemeinden gar nicht für die Schaffung eines Glasfasernetzes zuständig seien. Heute entwickeln erst viele Gemeinden ein Leitungsnetz. Das haben wir schon lange hinter uns“, sagt Martin Bruckner.

Zuerst gab es nur „Insellösungen“. Erst hatten die zwei Gemeinden sogenannte „Insellösungen“. Ein flächendeckendes Netz gab es noch nicht. Wenig später folgte der Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Großpertholz im Zuge der Kanalsanierung. Durch die gemeinsame Kläranlage von St. Martin und Bad Großpertholz konnten die Netze der beiden Gemeinden relativ einfach verknüpft werden. Schwieriger war das mit Großschönau. 2006 wurde deshalb von Oberlainsitz über Mühlbach und Harmannstein eine Glasfaserverbindung verlegt. „Damit konnte man alle Nutzer der drei Gemeinden an einem einzigen Übergabepunkt an die weite Welt anbinden.“

Zum 20-jährigen Bestehen des Glasfasernetzes in St. Martin, Großschönau und Bad Großpertholz trafen die Bürgermeister Peter Höbarth (links), Martin Bruckner (rechts) und Josef Mayerhofer von WVNET zusammen. Foto: privat

Betrieb des Netzes wurde erst 2020 verkauft. Die drei Gemeinden gründeten die Glasfaser OG, um den Betrieb, der für mehrere Provider offen ist, auch technisch und rechtlich möglich zu machen. Angeboten wurden neben dem schnellen Internet auch ein Kabelfernsehen und Telefonanschlüsse. „Wir haben natürlich auch die Wirtschaftlichkeit berechnen müssen, das hat auch die Aufsichtsbehörde verlangt. Damals kamen wir auf die 40 Prozent Anschlussquote, die auch heute noch gilt“, lacht Höbarth. Der Betrieb des damals ersten Glasfasernetzes wurde 2020 wie berichtet an WVNET verkauft. Das Netz selbst gehört nach wie vor den drei Gemeinden, die vom Betreiber dafür Entgelt bekommen.

Erfahrung war auch in anderen Gemeinden gefragt. „Das Projekt hat viele beeindruckt. Wir referierten darüber in Brüssel und bei Gemeinden in ganz Österreich.“ In den 20 Jahren ist das Glasfasernetz auch in diesen Vorreiter-Gemeinden gewachsen: In Großschönau und St. Martin sind alle Katastralgemeinden angebunden. In Bad Großpertholz wird derzeit mit dem letzten Teil des Vollausbaus begonnen. „Dazu gab es in der Vorwoche eine Infoveranstaltung“, berichtet Höbarth, der auch als Berater einigen Gemeinden zur Seite gestanden ist: „Natürlich haben wir uns damals viel Wissen aneignen müssen, aber das hat sich ausgezahlt. Leistungsfähiges Internet ist heute lebenswichtig.“