Tennisstüberl Amaliendorf: Josef Fritz übernimmt

Einige Zeit hat es gar nicht gut ausgesehen, nachdem Gerhard Polt Ende 2020 als Betreiber des Tennisstüberls in Amaliendorf in den Ruhestand getreten war: Die Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang hatte den Betrieb vorübergehend übernommen und war gescheitert, die Pächtersuche lief schlecht an. Am 21. Februar musste der Gemeindevorstand aber sogar zwischen zwei Bewerbern entscheiden – die Würfel fielen einstimmig auf Josef Fritz.

Fritz kommt aus der Gastro-Szene. Nach seiner Lehrzeit als Koch und Kellner im Gasthaus Nöbauer in Heidenreichstein arbeitete er saisonal in verschiedenen Betrieben und sammelte auch Erfahrungen im Ausland, ehe er die Branche wechselte und sich mit seinem Lasten-Taxi „LTF“ selbstständig machte. Nun kehrt er zu den Wurzeln zurück und übernimmt das Lokal im Heimatort, das er zusätzlich zu LTF führen will. Die Eröffnung ist schon für 1. März geplant, davor darf er das Lokal laut Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) aufgrund eines Zusatzes im Vorstandsbeschluss am 26. Februar einmalig für eine private Feier öffnen.

Kritik von zweitem Bewerber

Vorangegangen waren der Entscheidung intensive Bemühungen auch des zweiten Bewerbers, der „krigast GmbH“ um Geschäftsführerin Eva Krischke mit Sitz in Amaliendorf. Ihr Gatte Arthur Krischke hatte im Vorfeld gegenüber der NÖN seinen Unmut über die Entscheidungsfindung kundgetan, von einem „falschen Spiel“ der Gemeinde geschrieben und eine öffentliche Präsentation der Konzepte angeregt. Krischke: Der Pächter habe bereits vorab den Schlüssel bekommen, sich um eine Liefervereinbarung bemüht und das Gewerbe angemeldet, die Entscheidung sei also schon vor Montag gefallen.

Beide Interessenten hätten den Schlüssel vorab haben können, um sich etwas umzusehen, erklärt Bürgermeister Schindl: Arthur Krischke sei aber räumlich nicht verfügbar gewesen und mit der Gattin habe es nie persönlichen Kontakt gegeben, während Fritz im Ort verankert sei und Erfahrung im Tennisstüberl mitbringe. „Wichtig ist, dass sich dort endlich wieder etwas tut. Die Entscheidung an sich ist eine Entscheidung des Vorstands, und die habe ich zu akzeptieren“, so Schindl.

„Fortsetzung des bewährten Stils.“

Der Vorstand habe sich sehr intensiv mit beiden Konzepten befasst und sei am Montag sehr rasch einig geworden, so Schindl. Weil: Das letztlich gewählte Konzept sei mit Hausmannskost im ländlichen Empfinden angesiedelt und habe nach Ansicht der Mandatare insgesamt einfach eher den Eindruck auf eine Realisierbarkeit in der Praxis hinterlassen.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, so der künftige Tennisstüberl-Wirt Fritz, er habe für die Eröffnung am 1. März „einiges geplant“. Er will täglich zwischen 9 und 20 Uhr öffnen, während der Woche eine kleine Karte und freitags bis sonntags die große Karte anbieten. Schindl: „Wir erhoffen uns eine Fortsetzung des bewährten Stils aus der Ära Gerhard Polts.“ – Beschlossen wurde vorerst eine Probezeit zu vergünstigten Konditionen auf ein halbes Jahr, danach soll laut Bürgermeister eine langfristige Lösung angestrebt werden.

