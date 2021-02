Für viele schmerzgeplagte Menschen in Heidenreichstein und Umgebung waren Zahnarzt Rudolf Gloser der „Retter in der Not“ und seine Praxis in Heidenreichstein die erste Anlaufstation bei Zahnproblemen und damit oft verbundenen „Wehwehchen“. Doch damit ist jetzt Schluss: Zahnarzt Gloser trat seinen Ruhestand an.

25 Jahre Dienst in der Burgstadt

Schon im Jahr 1995 übernahm der Zahnmediziner die Praxis nahe des Bahnhofes in Heidenreichstein von seinem Vater, der dort zuvor einige Jahre als Dentist tätig war. Mit dem gebürtigen Litschauer kam ein exzellenter Facharzt in die Burgstadt, der gemeinsam mit seinem tüchtigen und bewährten Team stets für seine Patienten die richtige Lösung fand.

Nun trat Rudolf Gloser aber den wohlverdienten Ruhestand an. „Ich habe mich hier in Heidenreichstein sehr wohl gefühlt, viele nette Menschen kennengelernt, und auch das Patientenaufkommen war ziemlich groß,“ so Gloser, der es in Zukunft etwas ruhiger angehen und sich seinen Hobbys ausgiebig widmen will.

Traurig über seinen Abgang ist auch die Gemeindeführung Heidenreichsteins um Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ): „Wir sind Doktor Gloser zu großem Dank verpflichtet und versuchen jetzt, die Lücke, die er hinterließ, rasch zu schließen.“ Zu diesem Zweck wurden zur Findung einer Nachfolge-Lösung bereits die Ärzte- bzw. Gesundheitskammer kontaktiert. Vorteilhaft erscheint, dass neben sehr geringen Mietkosten auch das komplette Inventar mit allen Geräten kostengünstig übernommen werden kann.

Kirchmaier sichert Unterstützung zu

Dass die Burgstadt derzeit nicht ganz ohne zahntechnische Versorgung dasteht, ist auch Zahnarzt Ahmed Mohamed zu verdanken, der ebenfalls in Heidenreichstein eine Zahnarztpraxis betreibt. „Trotzdem ist für einen weiteren Zahnarzt genügend Bedarf und ein großer Kundenstock vorhanden“, meint Bürgermeister Kirchmaier, der potenziellen Interessenten auch Unterstützung der Gemeinde zusichert.