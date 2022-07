"Pkw-Ausflug" aus Tankstelle quer über Bundesstraße in Graben ging gut

Werbung

Zugetragen hatte sich der Vorfall in den Morgenstunden des 26. Juli, als das Fahrzeug laut Feuerwehr gegen 6.45 Uhr während eines Tankstellenbesuches des Lenkers „scheinbar nicht ordnungsgemäß eingebremst“ worden sein dürfte. Der Audi sei quer über die Straße über die gegenüberliegende Böschung gerollt und an einer kleinen Birke zu Stehen gekommen – offenbar ohne einen Kratzer.

Die mit vier Mann und Kranfahrzeug ausgerückte Feuerwehr Heidenreichstein barg das Fahrzeug und beförderte es zurück auf die Fahrbahn, es konnte wieder in Betrieb genommen werden. Während des Einsatzes wurde der Verkehr von der Polizei durch die Tankstelle am Unfallort vorbei geleitet.

