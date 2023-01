Gmünd 10 Jahre Computerschule: Unterricht ist mehr als nur Computerspielen

Lesezeit: 2 Min Anna Hohenbichler

Die Kirchbergerin Silke Kropacek (links) ist eine der langjährigsten Computer-Schülerinnen von Eva Brandeis. Foto: privat

S eit zehn Jahren unterrichtet Eva Brandeis in Gmünd am Computer. Was hat sich geändert?