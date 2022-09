120 Jobs per sofort: Leyrer+Graf erreicht Mitarbeiter-Höchststand

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Gute Nachrichten in Zeiten von Teuerungen, Personalnöten und teils pessimistischen Ausblicken: Die Gmünder Unternehmensgruppe Leyrer+Graf erreichte per Ende August den historischen Höchststand von 2.720 Beschäftigten!

Arbeit gebe es immer noch genug, man müsse unter den gegebenen Randbedingungen zufrieden sein, sagt CEO Stefan Graf – und verweist auf eine ebenso gewaltige Zahl: Nicht weniger als 120 Stellen in diversen Positionen zwischen gewerblichem Personal und Angestellten sind derzeit ausgeschrieben.

Die Auswirkungen der steigenden Preise sind am Bau allerdings nicht nur im Einkauf und folglich in der Preisgestaltung spürbar. Er merke eine rückläufige Zahl an Ausschreibungen etwa im gemeinnützigen Wohnbau, beteuert Graf: „Investitionen werden verschoben.“ Es sei damit zu rechnen, dass diese Situation länger anhalten und sich noch verschärfen könnte. Leyrer+Graf habe sich selbst in „jahrelangen, intensiven Anstrengungen und Vorbereitungen“ aber ein gutes Gerüst gebaut – man müsse optimistisch bleiben, mutig, ausdauernd und konsequent agieren, „es werden wieder bessere Zeiten kommen“.

