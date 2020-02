Seit dieser Woche gehört eine 13-Jährige nicht mehr zu ihrer Klasse in der Mittelschule. Laut ihrer Mutter hat sie eigentlich nie dazugehört: Mobbing sei fast täglich angesagt gewesen, deshalb hat die Jugendliche jetzt die Schule gewechselt.

Auch körperlich attackiert

„Meine Tochter ist aufgrund ihrer Zuckerkrankheit anders als die anderen Klassenkameraden. Das hat sie immer wieder zu spüren bekommen“, erzählt die Mutter im NÖN-Gespräch. Mit Spott und teilweise körperlichen Attacken, die zu zerrissenem Pullover und einem kaputten Handy führten, habe sich die 13-Jährige immer wieder auseinandersetzen müssen. „Ihr ging es wirklich schlecht, nur niemand aus der Schule hat dagegen etwas unternommen“,sagt die Mutter. Gespräche mit Lehrer und dem Direktor hätten zu keiner Lösung geführt. „Deshalb habe ich das Jugendamt eingeschaltet. Nach einem Gespräch mit den Schulkameraden meiner Tochter wurde es kurze Zeit etwas besser“, erhebt die Mutter schwere Vorwürfe gegenüber der Schulleitung.

Grünstäudl: „Sehr viel getan“

Die Vorwürfe lässt der Direktor nicht gelten: „Die Probleme dieser Schülerin sind im privaten Umfeld zu suchen. Wir haben viele Stunden aufgewendet, um ihr zu helfen. Aber was außerhalb der Schule passiert, dafür sind wir nicht zuständig. Darum kümmert sich das Jugendamt“, betont der Direktor. Das Mädchen sei in der Klasse gut aufgenommen, seitens der Schule unterstützt worden. Das bestätigt auch Bildungsdirektor Alfred Grünstäudl: „Es wurde sehr viel getan, um das Kind in der Schule gut mitzunehmen. Aber ohne Unterstützung aus dem Elternhaus geht es nicht. Lehrer und Direktor haben ihren Beitrag geleistet.“

Behörde ist involviert

„Für das Mädchen ist es keine leichte Situation“, weiß auch Bezirkshauptmann Stefan Grusch, der explizit darauf verweist, dass sehr wohl das Jugendamt, als auch die Schule das Mädchen voll unterstützen. „Aus Sicht der Behörde geht das Problem von der Mutter aus. Sie sieht das aber nicht ein und macht alle anderen für die Probleme verantwortlich“, betont Grusch: „Wir haben es immer wieder mit Eltern zu tun, die die gut gemeinte Arbeit von Jugendamt und Schule nicht akzeptieren wollen und sich selber in einer Opferrolle sehen.“

Für die 13-Jährige wurde über das Jugendamt ein Wechsel in die „Brücke“ nach Hollabrunn organisiert. Dort werde sie psychologisch und psychiatrisch betreut. „Wir wollen nur Gutes für sie“, so Grusch.

Diesen Willen der Behörde erkennt die Mutter an, seitens der Schule fühlt sie sich aber nicht unterstützt: „Das Jugendamt hilft uns, aber meiner Tochter geht es trotzdem sehr schlecht, sie ritzt sich und hat auch schon andere Sachen probiert. Mit dem Schulwechsel hoffen wir, dass sie sich erholt. In die Gmünder Schule kommt sie sicherlich nie wieder retour.“

Mutter will weiter kämpfen

Am letzten Schultag ihrer Tochter in Gmünd sei laut ihren Angaben wiederum aufgezeigt worden, dass ihre Tochter nicht zur Klassengemeinschaft gehöre: „Es hat sich niemand von ihr verabschiedet. Das tut weh.“ Aufgeben will sie nicht: „Ich kämpfe für mein Kind weiter.“