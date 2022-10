20 Jahre für Kinderschutz: Kidsnest feiert Jubiläum

Es sollte eine Anlaufstelle bei Übergriffen auf Kinder und Jugendliche sein, Hilfe bei Erziehungsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen im Kindergarten und in der Schule bieten und Unterstützung bei Krisen in der Familie wie Scheidung, Trennung oder Tod geben. So wurde das Kinderschutzzentrum „Kidsnest“ vorgestellt, als es vor 20 Jahren eröffnet wurde. Vieles davon gilt heute noch – auch wenn sich Spezialisierungen herauskristallisiert haben.

Gewalt ist ein Schwerpunkt, auch in Zwettl

In den ersten Jahren wurde das Kidsnest von Alexander Urtz geleitet, ihm standen noch zwei weitere Mitarbeiterinnen zur Seite. Damit sollte das ganze Waldviertel abgedeckt werden. Heute gibt es ein fünfköpfiges Team um Leiter Thomas Graf und seit 2006 eine zusätzliche Außenstelle in Zwettl. Alexander Urtz hatte die Kidsnest-Leitung einst an Beatrix Vischer-Simon übergeben, diese wiederum an Martina Kösner, 2019 übernahm Graf.

„Gewalt in jeglicher Form war und ist schon immer unser Schwerpunkt. Damals waren die Problemstellungen sicher breiter, hatten einen anderen Stellenwert“, blickt er zurück. Betreuungen in Zusammenhang mit Gewalt hätten, so Graf, in den ersten zwei bis drei Jahren etwa 20 bis 25 Prozent der Tätigkeiten im Kidsnest Waldviertel ausgemacht, jetzt seien es rund 60 Prozent. „Man könnte meinen, dass Gewalt mehr wurde. Aber ich denke, die Gesellschaft ist einfach mehr darauf sensibilisiert, schaut eher hin. Da hat sich viel getan“, erklärt er.

Prozessbegleitungen in der Pandemie verdoppelt

Zuletzt seien Prozessbegleitungen – etwa zu Gerichtsverhandlungen – am stärksten gestiegen, sagt Graf: „Alleine in den vergangenen drei Jahren hat sich das verdoppelt.“ Im Vergleich zu den ersten beiden Jahren haben sich Erstkontakte demnach verdreifacht. Die wenigsten Kinder und Jugendlichen seien freiwillig beim Kidsnest, werden eher von Behörden zugewiesen: „Oft ist es ein schwieriges Arbeiten, aber andererseits macht es das auch sehr lohnenswert.“

Die Zusammenarbeit mit Vernetzungspartnern und auch mit der Stadtgemeinde Gmünd sei eine gute, freut sich Thomas Graf. Genug zu tun wird es weiterhin geben: „Wir hatten vor etwa drei Jahren den ersten Fall von Cyber-Grooming, das macht derzeit rund zehn Prozent der Anzeigen aus. Wir möchten Kinder und Jugendliche mehr dafür sensibilisieren. Denn auch das sind Straftaten, die massive Auswirkungen auf sie haben können.“

Ein Grund zum Feiern?

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.