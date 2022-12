4 Millionen Euro Investition: Sole-Felsen-Welt rüstet kräftig auf

Hochwertig und mit sehr viel Holz authentisch für das Waldviertel: So soll das Sole-Felsen-Hotel ab Mitte 2023 aussehen. Foto: Rendering: Baar-Baarenfels Architekten

Die Pandemie hat die traditionell hohen Investitionspläne in der Sole-Felsen-Welt Gmünd seit 2020 kräftig gestört, jetzt sind aber zwei wegweisende Projekte auf Schiene: 2023 soll die Generalsanierung und Neugestaltung der Sole-Relax-Lagune nachgeholt werden, zudem wird die spektakuläre Neugestaltung der Hotel-Fassade samt Schaffung erster Balkone vorbereitet. Budgetiert sind insgesamt etwa vier Millionen Euro. Geschäftsführer Bernhard Strohmeier spricht in dem Zusammenhang von „Investitionen in die Zukunft zur Absicherung des Standortes“.

Sole-Relax-Lagune: Mehr Wasserfläche, attraktiverer Außenbereich

Die Pläne für diese weitläufige Beckenlandschaft, die neben dem Sportbecken aus dem Inneren in den Freibereich führt, hat die NÖN bereits für 2022 vorgestellt, jetzt ist laut Strohmeier aber die Finanzierung des 1,5-Millionen-Euro-Projektes für 2023 gesichert.

17 Jahre nach dem Bau soll die Sole-Relax-Lagune samt Unterbau, beiden Inseln in der Mitte und Whirlliegen abgebaut werden. Nach Dauerproblemen mit schadhaften Fliesen und Beckensteinen ist der Neuaufbau aus Edelstahl vorgesehen. Die Inseln verschwinden ersatzlos, so kann die Wasserfläche im Freien deutlich größer werden. Stattdessen sind am Beckenrand Massagedüsen, Sitzsprudler und Schwallwasser-Dusche geplant, über die u-förmige Beckennische Richtung Aßangteich kommt ein Direktzugang zu einer neuen Holzterrasse mit Anschluss an eine Sommerbar. Das ermöglicht Optionen für Cocktails am Beckenrand und für Veranstaltungen wie in der Saunawelt.

Für die Arbeiten müssen gut zehn Wochen ohne Sole-Relax-Lagune einkalkuliert werden. Abhängig von Lieferzeiten schweben Geschäftsführer Strohmeier für die Umsetzung daher im Idealfall die Monate Mai und Juni vor, damit der Sommer dann schon im Freien genossen werden kann.

Hotel-Fassade wird „einzigartig in Österreich“

Ebenfalls im Frühjahr soll das Außenbild des Hotelkomplexes in ein neues Zeitalter geführt werden.

Nach der vor Covid vollzogenen Aufwertung im Hotel – vom Wintergarten-Zubau bis zur hochwertigen Neugestaltung von Restaurant, Lounge, Lobby, großem Bettentrakt und Gängen – sei die Fassade nicht mehr zeitgemäß, sagt Bernhard Strohmeier. Was von einem renommierten Architekten ausgearbeitet wurde, das sei „einzigartig in Österreich“.

Häufig nachgefragte Balkone werden nicht einfach angedockt: Das Konzept sieht den Anbau eines dreidimensional geschwungenen Stahlkonstruktes auf dunkelgrauer Grundierung vor – außen kommt eine Holzfassade, und an den bauchigsten Stellen werden Vertiefungen für Loggien freigehalten. „Die Fassade wölbt sich fast wie ein Vogelnest, in den Bögen ist Platz für etwa 20 Balkone“, schmunzelt Strohmeier. Von der zusätzlichen Gebäudehülle verspricht er sich zugleich positive und ressourcenschonende Effekte für das Raumklima im Inneren.

Das über die Firma Graf Holztechnik verbaute österreichische Holz werde in speziellen Verfahren konserviert, so vor Verfärbung geschützt. Die Elemente kommen zur Gänze vorgefertigt aus der Fabrik zur Montage vor Ort. Erwartet wird dennoch eine sechs- bis siebenwöchige Lärmphase, daher soll von Trakt zu Trakt ums Hotel gearbeitet werden.

Zu kalt in Bad & Sauna? „Temperaturen definitiv unverändert!“

Bei all den Investitionsplänen: Was hat es mit Online-Meldungen über angeblich reduzierte Temperaturen in Becken oder in Saunen auf sich? „Absolut nichts“, betont Geschäftsführer Strohmeier, der einräumt, selbst öfters gefragt zu werden. Die gesamte Branche halte unabhängig von der Energiekrise an den gewohnten Temperaturen fest: „Die Gäste stehen im Vordergrund und bekommen jenes Service, das sie gewohnt sind! In der Sole-Felsen-Welt bestünde auch überhaupt keine Notwendigkeit zum Rütteln an Temperaturen – wir haben fixe Energieverträge bis März 2023.“

In den Saunen seien etwa Aufgüsse an bestimmte Temperaturen angepasst, „ein Granitbeißer bei 90 Grad funktioniert ja nicht“. In Becken werde die Temperatur von 34 Grad in den Hauptbecken, 36 Grad in der Granitschale, 30 Grad in Sport- und Kinderbecken automatisch über die Wasseraufbereitung gewährleistet und auch mehrmals täglich manuell überprüft. Auch nachts bleibe es im Bad konstant warm, sagt der Chef. Weil: „Das ist günstiger, als täglich neu hoch zu heizen.“

