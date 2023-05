600 Jahre: Große Feier zu Jubiläen im Stadtwirtshaus Hopferl .

Im Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd fand am Montag eine interne Feier mit allen Beschäftigten statt. Im Vorjahr feierte man 30 Jahre Hopferl: Zu diesem Anlass hat sich Wirt Josef Hag große Mühe gegeben und errechnete die Zahl 600, die sich aus den Jahren der Jubiläen und runden Geburtstage in diesem Jahr ergibt.