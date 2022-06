Abriss angelaufen: Höfe machen Platz für neues Wohnprojekt

Werbung

Zweieinhalb Jahre nach einem ersten NÖN-Bericht zur Vision für ein neues Genossenschafts-Bauprojekt am Ort zweier alter Vierkanter in der Schremser Straße in Gmünd ist es endlich bald so weit: Mit dem Abriss des Altbestandes unweit der Firma Baumann-Dekor wurde vor wenigen Tagen begonnen. Ab Herbst 2022 will die „WETgruppe/Gebau-Niobau“ hier 32 Wohnungen sowie vier Reihenhäuser errichten.

„Ich freue mich sehr, dass die WETgruppe dieses Projekt in Gmünd realisiert“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) wohl aus mehreren Gründen. Einerseits setzt die WETgruppe als größte gemeinnützige Bauträgerin des Landes mit dem Projekt erstmals überhaupt einen Fuß in den Bezirk Gmünd, zugleich wird mit dem zusätzlichen Angebot das neue Siedlungsgebiet zwischen Schremser Straße, Brüder-Baumann-Straße, Schulgasse und Passauergasse abgerundet. Und, was Johannes Tüchler als politisch zuständigem Stadtrat für Wohnraum gefällt: Die WETgruppe habe unter mehreren Interessenten den insgesamt besten Angebotsmix gefunden.

Stadtrat Johannes Tüchler, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vizebürgermeister Hubert Hauer machten sich ein Bild vom künftigen Bauplatz für 36 neue Wohneinheiten in der Schremser Straße. Foto: Stadtgemeinde Gmünd/Harald Winkler

Errichtet werden sollen mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung entlang der Schremser Straße 32 Wohnungen in einem Wohnturm – in ähnlicher äußerer Optik wie die zwei angrenzenden Gemeindebauten, die derzeit saniert werden – und daran in Richtung Passauergasse anschließend vier Reihenhäuser. Die Idee ist, dass es über eine Tiefgarage mit Ausfahrt Schremser Straße barrierefrei in den Wohnkomplex geht.

Das Projekt mit Plänen des Gmünder Architekten Gerhard Macho wurde im Gestaltungsbeirat des Landes NÖ bereits positiv beurteilt. Nach dem für Herbst 2022 geplanten Baubeginn ist aus derzeitiger Sicht die Schlüsselübergabe im Frühjahr 2024 realistisch. Für die 36 Einheiten ist Miete mit Kaufrecht vorgesehen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.