Abschiede beim Seniorenbund: Führungs-Duo hört auf, Nachfolge offen

Irmgard Preisler-Redl und Elfriede Kruisz, die über Jahre den Seniorenbund Gmünd geleitet haben, legen mit Jahresende ihre Funktionen zurück. Nachfolge-Lösung gibt es (noch) keine.

Irmgard Preisler-Redl führte 21 Jahre lang die Funktion der Obfrau beim Gmünder Seniorenbund aus. „Aber jetzt ist es genug. Ich werde 80 Jahre alt und ich bin auch sehr oft in unserem Haus in Brunn am Gebirge. Die Fahrten nach Gmünd sind schon sehr belastend“, betont die engagierte Obfrau, die in all den Jahren viele Zusammenkünfte, Ausflüge, Theaterbesuche und mehr organisiert hat.

„Mittlerweile ist unser Verein mit den rund 50 Mitgliedern überaltert. Viele davon können an den Treffen gar nicht mehr teilnehmen“, sagt Preisler-Redl, die sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. „Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, aber mit der Bekanntgabe meines Rücktrittes ist eine große Last von mir abgefallen.“

Mit der Obfrau legt auch ihre Stellvertreterin und Finanzreferentin Elfriede Kruisz ihre Funktionen nieder. Auch sie war viele Jahre eine große Stütze im Gmünder Seniorenbund. „Im Alter von 89 Jahren darf man es aber ruhiger angehen lassen“, meint Preisler-Redl zum Rücktritt.

Ehrenzeichen in Gold verliehen

Nachfolger für Obfrau und Stellvertreterin gibt es aktuell keine. Seniorenbund-Bezirksobmann Raimund Fuchs ist aber optimistisch, einen Vorstand für den Gmünder Seniorenbund zu finden. Bei Preisler-Redl und Kruisz bedankt er sich für deren großes Engagement. „Wenn man so lange einen Seniorenbund leitet, dann hat man seine Arbeit wirklich ernst genommen und diese auch sehr gut gemacht. Mit großen Gespür sorgten die beiden Frauen, dass sich die Mitglieder wohlgefühlt haben.“

Im Rahmen der Adventfeier wurde das Duo von Abgeordneter Margit Göll, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Bezirksobmann Raimund Fuchs offiziell verabschiedet und mit dem Ehrenzeichen in Gold des Seniorenbund-Landespräsidiums geehrt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.