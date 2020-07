Mit der bewegten Geschichte der Stadt Gmünd hat sich Anna Knapp im Zuge ihrer Diplomarbeit an der Uni Wien beschäftigt: Zum Titel „Achtung Grenze! Gmünd und die Grenze im 20. und 21. Jahrhundert“ beleuchtete sie die Beziehung von Bevölkerungsentwicklung und Grenzwandel sowie das kollektive Gedächtnis zur Grenze.

Knapp hat 2012 an der HAK Gmünd maturiert und im vergangenen Frühjahr ihr Lehramtsstudium für Deutsch und Geschichte abgeschlossen. Die Zeit bis zur Anstellung als Lehrerin nutzt sie am Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend: Dort arbeitet sie als Verwaltungspraktikantin, bearbeitet Anträge zum Corona-Familienhärteausgleich. Die Zukunft sieht sie dennoch in der Lehrtätigkeit. „Das Recherchieren für die Diplomarbeit hat mir auch gefallen“, sagt sie – und möchte deshalb der Forschung nicht ganz den Rücken kehren. Dafür hat sie sogar schon Ideen: Die Grenze zwischen Gmünd und Südböhmen hat sie in der Diplomarbeit nur von österreichischer Seite betrachtet. „Ich würde die tschechische Seite auch noch gerne einbeziehen.“ Das sei aufgrund der Sprache und verfügbaren Quellen recht schwierig. Aber: „Ich möchte einen Tschechischkurs machen.“

Erinnerungen und Assoziationen mit der österreichisch-tschechischen Grenze wurden in 14 Interviews aufgearbeitet: „Von den vor 1989 geborenen Befragten wurde die Grenze tatsächlich als Grenze gesehen – etwa wenn auf dem Schulweg Schüsse aus dem Grenzgebiet wahrgenommen wurden. Das war einfach so. Für Jüngere ist das schwer nachvollziehbar, weil für sie die offenen Grenzen normal sind“, bilanziert Knapp.

Aktuelles Kapitel wäre noch spannend gewesen

Einen direkten Zusammenhang zwischen Bevölkerungs- und Grenzentwicklung konnte sie in ihrer Arbeit nicht feststellen. „Es gibt aber ein gemeinsames kommunikatives Gedächtnis der Befragten“: Zum einen zu den Ereignissen, derer man sich erinnert, aber auch jenen, über die kaum gesprochen wird, wie Fluchtversuchen aus der damaligen Tschechoslowakei. Ein verbindendes Element tauchte in den Interviews immer wieder auf: Das „Leiterwagerl“ als Symbol für die Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg. „Da wurde von der Mutter erzählt, die ihre Habseligkeiten damit transportierte, bei den Jüngeren waren es dann die Großeltern.“

Die bewegte Geschichte an der österreichisch-tschechischen Grenze ist – das wurde vergangenen März deutlich – nicht abgeschlossen: „Ein Kapitel durch die coronabedingte Grenzschließung wäre natürlich noch interessant gewesen. Leider war meine Arbeit da schon fertig.“