Abschied bei einem Betrieb, der Gmünd als einer der größten Arbeitgeber des Bezirkes und durch die massive räumliche Ausbreitung mitten in der Stadt maßgeblich prägt: Der auch privat in Gmünd mehrfach engagierte Josef Granner trat zum Monatswechsel als Geschäftsführer der Agrana Stärke GmbH mit mehr als tausend Beschäftigten in den Ruhestand.

Der in Dietweis aufgewachsene Granner war vor 21 Jahren nach Stationen bei der Simmering Graz Pauker AG und Donau Chemie AG in Kärnten beruflich zurück ins Waldviertel und in den Vorstand der damaligen Agrana Zucker & Stärke AG gekommen. Dort übernahm er neben der vorübergehenden Leitung der Gmünder Kartoffelstärke-Fabrik die Gesamtverantwortung über den Stärkebereich – und wurde nach Aufgliederung der Bereiche Zucker und Stärke in eigene Gesellschaften zum CEO der Stärke-Gruppe mit Werken in Gmünd, Aschach und Pischelsdorf.

„Aufstieg zu einem der großen Player in Europa.“ Die Agrana-Stärke sei seither, wie er an die Belegschaft schrieb, vom kleinen lokalen Unternehmen, das „gerade die roten Zahlen abgeschüttelt hatte“, zu einem der größten Stärkeunternehmen Europas gewachsen – und zum stabilen Rückgrat der Agrana-Gruppe. Der Konzern selbst habe indes das kräftige Wachstum der Stärke-Division in der Folge des EU-Beitrittes Österreichs erst ermöglicht, sagt Granner im NÖN-Telefonat: „Der Rückhalt und das Vertrauen des Vorstandes in den Stärkebereich war maßgeblich. Die Stärke-Division hätte die erforderlichen Investitionen aus eigener Kraft nicht stemmen können.“

So habe man mit dem Bau der 65 Millionen Euro schweren Weizenstärkeanlage Pischelsdorf – in Kombination mit dem Bioethanol-Werk – europaweit für Aufsehen gesorgt.

Auch sei es gelungen, jeder der drei österreichischen Stärkefabriken trotz aller Individualität ihren „festen Platz im Gefüge ohne Debatte darüber, wer mehr und wer weniger wert ist“ zu sichern, „jede trägt in ähnlicher Weise zum Ergebnis bei“. Pischelsdorf liege im Massenbereich, Gmünd liefere mit einem Achtel bis Neuntel der Menge aus Kartoffeln dank Hochspezialisierung die teuersten Produkte und sei dadurch als Standort nie zur Debatte gestanden, Aschach liege in der Mitte.

Gmünder Belegschaft von 250 auf mehr als 400 gewachsen. Hand in Hand mit einem permanenten Investitionsprozess auch für Gmünd – die Kapazität der Walzentrocknungsanlage wurde in 21 Jahren vervierfacht, der Extruder komplett neu errichtet, die Kapazität zur Sprühtrocknung stark erweitert – stieg die verarbeitete Menge in der Kartoffelstärke-Fabrik in Granners Zeit von 200.000 Tonnen pro Jahr um mehr als die Hälfte, der Personalstand wuchs von 250 auf mehr als 400 Beschäftigte.

Ähnlich gediehen andere Betriebe vom Glaser über den Schlosser, Zimmerer, Baumeister und Beherberger bis zum Frächter. Optisch am deutlichsten sichtbar ist Letzteres entlang der B41 bei der Firma Schnabl-Transporte, sie ist wegen ausgelagerter Lager- und Logistik-Bereiche bei Agrana seit Jahren im Hallenbau-Modus. Granner: „Je nach Definition erhält ein Industriearbeitsplatz zwischen vier und sieben weitere Arbeitsplätze im umliegenden Gewerbe.“

Industrie in der Stadt: Den Nachbarn ein guter Nachbar sein. Ein zentrales Anliegen sei ihm das gute Übereinkommen mit den Anrainern gewesen, blickt er zurück. In seiner Heimatstadt sei das trotz der Lage entlang der Albrechtser Straße, Conrathstraße, Spitalgasse, Lager- bzw. Dr.-Arthur-Lanc-Straße nahe am Wohngebiet und Klinikum im Regelfall gelungen. „Mein Prinzip war immer, dass wir für unsere Nachbarn auch nur ein Nachbar sind. Genauso haben wir uns zu verhalten“, sagt Josef Granner. Wer sich nicht hinter hohen Zäunen verberge, sondern sich zeige und freundlich grüße, der dürfe auf Verständnis hoffen, wenn es mal nicht wie geplant läuft: „Ich wollte die Zäune offenlassen, zeigen, was wir tun und wer die Verantwortlichen sind – an die man sich bei Problemen wenden kann.“ Er führte ein Meldebuch für Beschwerden ein, der Werksleiter muss prüfen, was aus Problemen wurde.

Wie es in der Agrana-Führung weitergeht. Er könne das Unternehmen mit einem positiven Gefühl hinsichtlich Vergangenheit und Zukunft verlassen, sagt Granner. Seine Pensionierung trifft sich mit etlichen weiteren Weichenstellungen, die innerhalb der Agrana Beteiligungs-AG mit mehr als 9.000 Mitarbeitern im Zuge der Pensionierung von Langzeit-CEO Johann Marihart – vor Jahren Gmünder Werksleiter – vollzogen wurden. Das Geschäftsführer-Team der Stärke-Sparte wurde durch den Abschied von Granner nicht aufgestockt: Es wurde vom Quartett zum Trio, in dem Norbert Harringer – einst ebenfalls Werksleiter in Gmünd – zusätzlich zu einer Vorstandsfunktion in der AG die Verantwortung über die Stärke-GmbH mit übernahm.

Der neue Agrana-Vorstandsvorsitzende Markus Mühleisen dankte Granner zu dessen Abschied in den Ruhestand. Er habe „über 20 Jahre die Geschicke der Division-Stärke entscheidend geprägt“, könne auf eine „erfolgreiche Karriere“ bei Agrana zurückblicken, so Mühleisen.

Was Josef Granner nun für den Ruhestand vorschwebt? „Das eine Besondere, das ich jetzt machen will, gibt es nicht. Ich freue mich einfach darauf, meinen vielen Interessen zwischen Sport und Kultur, Reisen und dem Dasein als Großvater mit Ambitionen auf den Rang des Lieblingsopas jetzt mit weniger Einschränkungen nachkommen zu können“, schmunzelt Granner, der einst nach dem Studium während eines Jahres mit dem Rucksack durch Südamerika seine heutige Gattin kennengelernt hatte.

Auch seinen Engagements in Lions Club, als Sänger im Kammerchor und als Obmann im MGV Gmünd soll die Pensionierung zugute kommen.