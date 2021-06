Es begann mit einer Exkursion der Gmünder HAK-Schüler zur Gutscher Mühle in Traismauer im Februar 2020. Dort stellte der aus Alt-Nagelberg stammende Manuel Zeller – selbst Absolvent der HAK Gmünd, Gründer und CEO von Alpha Republic – sein Start-up rund um den Schokoriegel „Neoh“ vor. Drei Schülerinnen der damaligen 4a, Alexandra Holl, Tanja Kitzler und Sophia Panagl, überzeugten Manuel Zeller an Ort und Stelle davon, als Auftraggeber für ihre in englischer Sprache verfasste Diplomarbeit zu fungieren.

Sämtliche wirtschaftliche Analysen kamen zum Einsatz. Das Ziel der Diplomarbeit mit dem Titel „Market entry study – Neoh goes UK“ war, den Markteintritt von Neoh in das Vereinigte Königreich zu analysieren und vorzubereiten. So finden sich in der Arbeit eine PESTEL-Analyse, eine SWOT-Analyse und eine Marktanalyse, die wiederum aus einer Kunden- und Mitbewerberanalyse besteht. Als empirische Methoden wurden Interviews mit dem Firmengründer und einer in London tätigen Mitarbeiterin der WKO und eine Online-Umfrage unter potenziellen Kunden im Vereinigten Königreich verwendet.

Mehr als ein Jahr später erfolgte nun die offizielle Überreichung der Diplomarbeit an den Auftraggeber virtuell im Rahmen der Verteilung der Reife- und Diplomprüfungszeugnisse. Manuel Zeller war begeistert von den Leistungen der drei Schülerinnen. „Mich hat überrascht, an was sie alles gedacht und welche Details sie erarbeitet haben. Ich bekomme auch immer wieder Bachelor- und Masterarbeiten – diese Diplomarbeit braucht sich definitiv nicht zu verstecken. Das Schulzentrum Gmünd macht das großartig.“

„Bereichernde Kooperationen.“ Direktorin Cordula Krammer bedankte sich bei Manuel Zeller stellvertretend für alle Unternehmer, die das Schulzentrum im Rahmen der Entrepreneurship Education als Mentoren, Ideenlieferanten und Auftraggeber unterstützen: „Es sind diese bereichernden Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft, die kreatives, praktisches und zukunftsweisendes Arbeiten ermöglichen.“