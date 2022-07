Altbürgermeister Andreas Beer: Freude über Doppelgold

Werbung

Zwischen 2012 und 2015 war er Gmünder Bürgermeister, dann wurde es nach dem Verlust der absoluten Mandatsmehrheit der SPÖ in der Bezirkshauptstadt und dem Bürgermeisterwechsel zur ÖVP relativ still um Andreas Beer. Nun lacht er aber als Beschäftigter der ÖBB-Infrastruktur AG in Marktmanagement & Kommunikation von Siegerbildern des deutschen Preises für Online-Kommunikation.

Zwei Kampagnen der ÖBB-Infrastruktur wurden von einer Fachjury mit Vertretern von Betrieben wie Mercedes Benz, Bayer Pharmaceuticals, Henkel oder Nestlé auf den Thron gehoben: In der Kategorie „Recruiting“ behauptete sich „Next Level-Lehre“, in der Kategorie „Sustainability“ holte die Kampagne „Schienenbienen“ Gold. „Die Freude darüber war und ist natürlich riesengroß!“, schreibt der auf Social-Media zuletzt eher zurückhaltende Beer auf Facebook: „Danke an mein großartiges Team, das Team der ÖBB Werbung, papabogner und AANDRS!“

Bei der Lehrlingskampagne wurden die ÖBB laut Aussendung vom Kreativteam von „Papa Bogner“, für die Schienenbienen bei der Konzeptionierung von „AANDRS“ unterstützt.

