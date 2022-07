Alte Höfe sind Geschichte: Neues Bauprojekt bewegte

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Schlag auf Schlag ging es vorige Woche mit einer großen neuen Baustelle in der Schremser Straße in Gmünd: An der Stelle zweier alter Bauernhöfe sind wie berichtet 32 neue Wohnungen und vier Reihenhäuser geplant, binnen weniger Tage lagen die Immobilien in Schutt und Asche.

Die NÖN-Story über die Pläne der „WETgruppe/Gebau- Niobau“ – die damit erstmals ein Bauprojekt im Bezirk Gmünd realisiert – schlug Wellen. Teils kam Kritik am Abriss von Altbauten, auf Facebook kam die Frage, wie die Stadt denn zu den Baugründen gekommen sei – ob es sich um eine Schenkung gehandelt habe, und wer dann davon profitiere.

Dass das idyllische Bild zweier lieblicher Waldviertler Höfe in diesen Fällen nicht mehr zutraf, wissen Gmünder. ÖVP-Klubchef Martin Preis spricht gar von einem seit Jahren unbewohnten Hof mit massiv beschädigter Substanz, auch der zweite sei sehr desolat gewesen. Für einen letzten Mieter sei ein Platz in einer Gemeindewohnung gefunden worden.

Gekauft worden seien die gesamten Gründe um die „Meindl-Höfe“ im Eck zwischen Schremser Straße, Brüder-Baumann-Straße, Schul- und Passauergasse von einem einzigen Vorbesitzer: „Zu ortsüblichen Preisen, genauso wie dann der untere Teil zu ortsüblichen Preisen durch den Gemeinderat weiterverkauft wurde.“ „Unten“, das ist die große Fläche für den Wohnturm mit Tiefgarage und 32 Einheiten sowie für vier Reihenhäuser, allesamt mit Eigentums-Option und verschiedenen Wohnungsgrößen. Im oberen Bereich wurden Richtung Schulgasse einige Gründe für Häuslbauer geschaffen, zwei sind bereits verkauft. Auch der Fortbau der Brüder-Baumann-Straße als Verbindung von Schremser Straße und Schulgasse sei durch den Grundkauf möglich geworden , sag Preis.

Die WETgruppe will wie berichtet ab Herbst bauen und im Frühjahr 2024 die Schlüssel zu den Neubauten übergeben.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.