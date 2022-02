Altes zu Neuem machen: Vision für Musterhaus in Kleedorf

Etwas Altes zu etwas Neuem zu machen, hat sich zuletzt zu einem wahren Trend entwickelt. Wobei: „Eigentlich sollte das kein Trend sein, sondern normal. Mehr auf die Wiederverwertung zu setzen, sollte unsere Zukunft sein“, sagt Patrick Kropik. Der 32-Jährige ist mit seiner „Baustoff-Manufaktur“ vor etwa einem Jahr von Waidhofen ins Gewerbegebiet in der Gmünder Hans-Czettel-Straße übersiedelt. Aktuell beschäftigen ihn Mitarbeiter- und Materialknappheit.

Das Unternehmen hat sich auf die Arbeit mit alten Fußböden spezialisiert: Sie werden angekauft, saniert, remodelliert und danach an Architekten, Firmen- und Privatkunden weiterverkauft. Das meiste passiere in Handarbeit, es brauche dafür viel Gefühl – vor allem für den Umgang mit Holz, erklärt Kropik. Er selbst kommt aus der Zimmerei, kennt das Arbeiten mit Holz also recht gut. Um an die alten Materialien zu kommen, seien gute Netzwerke und eine starke Online-Präsenz wichtig: „Bei uns melden sich Leute aus ganz Österreich, aber auch aus dem europäischen Ausland“, sagt er.

Privatkunden wichtig, aktuell aber rückläufig

Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet, gebe es heuer schon ausreichend Aufträge. Nur: Aufträge von Privatkunden fehlen. Dabei habe das in den vergangenen Jahren einen wichtigen Teil des Umsatzes ausgemacht. „Das ist allerdings Klagen auf sehr hohem Niveau“, sagt Patrick Kropik: „Denn wir hatten im letzten Jahr den besten Umsatz überhaupt, auch wenn der Gewinn überschaubar gewesen ist.“

Der weltweite Rohstoffmangel betreffe auch sein Unternehmen, erklärt Kropik – vor allem historische Ziegel und Holz seien nur unzureichend verfügbar. Und was noch fehlt, seien Mitarbeiter, die mit unterschiedlichen Materialien arbeiten können: „Jetzt im Winter brauche ich zwar niemanden, im Frühjahr aber umso mehr Leute“, sagt er.

In der Stammmannschaft arbeite man zu dritt – die Geschäftsentwicklung sei im Vorjahr aber so gut gewesen, dass der Bedarf für eine weitere Kraft gegeben sei, erzählt Patrick Kropik. Die rundumerneuerten Materialien – in erster Linie Holzböden – werden übrigens nicht nur an Kunden innerhalb Österreichs geliefert: „Wir haben auch Kunden, die gebürtige Österreicher, Deutsche oder Schweizer sind und sich soetwas für die Ausstattung ihrer Ferienhäuser auf Mallorca wünschen. Die schwören auf diese Materialien.“

Zukunftspläne: Musterhaus in Kleedorf entsteht

Neben dem alltäglichen Geschäft arbeitet Patrick Kropik auch an einem Musterhaus in Kleedorf. Dabei handelt es sich um einen Altbestand, den er sanieren und damit „nachhaltiges Bauen“ greifbar machen will. „Es soll zeigen, wie gut man ein altes Haus herrichten und modernisieren kann – bis hin zur Fußbodenheizung“, erklärt er.

Die neuen alten Materialien sollen dort für Kunden erlebbar werden: „Wie fühlt sich ein Ziegelboden an? Wie fühlt sich ein Eichenboden an?“ Langfristig, so Kropik, könne er sich zudem eine Vermietung zu touristischen Zwecken – etwa als Ferienhaus – vorstellen.

