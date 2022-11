Am helllichten Tag auf offener Straße ausgeraubt

Für Gmünder Verhältnisse mehr als ungewöhnlicher Vorfall auf offener Straße: Einer Pensionistin wurde im Stadtzentrum am helllichten Tag ein Bein gestellt – am Boden liegend, wurde der leicht Verletzten im Anschluss die Handtasche geraubt.

Der Vorfall hat sich, wie die Polizei auf NÖN-Nachfrage ein seit Tagen kursierendes Gerücht nun bestätigt, bereits am 23. Oktober ereignet. Die 72-jährige Fußgängerin aus Gmünd war demnach gegen 11.15 Uhr in der Walterstraße – der schicken Villenstraße zwischen Schule und Bezirkshauptmannschaft aus dem frühen 20. Jahrhundert – unterwegs, als ihr ein entgegenkommender Mann ein Bein stellte. Sie erlitt dabei laut Polizei oberflächliche Abschürfungen. Der Unbekannte schnappte nach der Handtasche unter anderem mit etwa 330 Euro Bargeld, Handy und Schlüsseln, und lief in Richtung Schremser Straße davon.

Die Bemühungen der Polizei zur Aufklärung brachten bisher keinen Erfolg: „Eine Handyortung war leider nicht möglich, weil das Gerät rasch ausgeschaltet wurde“, heißt es aus dem Bezirkskommando. Dazu gebe eine nur eher vage Personenbeschreibung – der Täter habe schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen – wenig Anhaltspunkte.

Weitere Vorfälle ähnlicher Art habe es seither im Gmünder Bezirk nicht gegeben – und in den Monaten davor sowieso nicht, betont die Polizei.

